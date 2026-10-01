Cazzu presenta “Jujuy Mujer”, una nueva entrega de Noches de Latinaje, la serie audiovisual en la que reinterpreta canciones de la música latinoamericana desde su propio universo.

Registrada en vivo durante su show del 1 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, esta versión tiene un significado especial por el vínculo de Cazzu con su provincia natal.

Cazzu estrenó “Jujuy Mujer”, una nueva entrega de Noches de Latinaje (Video de prensa)

“Jujuy Mujer” continúa el recorrido iniciado con “Si Una Vez”, “Yo Soy María” y “El hombre que yo amo”, sumando una nueva canción al mapa musical de Noches de Latinaje.

El estreno llega a pocos días de su esperado show en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, el próximo 3 de octubre, para el que quedan las últimas entradas disponibles.