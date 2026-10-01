Además de sumarse al elenco de “Sex”, Luana Fernández sorprendió al encarar un nuevo proyecto muy demandante: la escritura de su primer libro. El mismo se basará en su propia experiencia dentro de la casa de Gran Hermano.

Para anunciar el lanzamiento de “La verdad es que yo también mentí”, la exparticipante escribió en sus redes: “Durante 199 días ustedes vieron una parte de mi historia. Ahora quiero contarles la que no vieron. Estoy escribiendo mi primer libro. Y créanme que escribirlo me está haciendo volver a lugares, personas y momentos que pensé que ya había dejado atrás”.

“Lo hago por mí. Por todo lo que viví, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Pero también lo hago por ustedes. Por los que estuvieron, los que me bancaron y los que tantas veces me preguntaron: ‘¿Qué pasó realmente?’“, agregó Luana en la publicación de Instagram donde anunció la noticia.

(Foto: Instagram @luanafernandezok_)

LUANA FERNÁNDEZ VA A ESCRIBIR UN LIBRO SOBRE GRAN HERMANO

En el marco del anuncio de este inesperado lanzamiento, Luana Fernández le contó a sus seguidores que la introducción de “La verdad es que yo también mentí” ya está disponible de manera gratuita. “Y si después de leerla querés saber qué pasó durante esos 199 días… vas a tener que esperar un poquito más", aseguró.

En un video que grabó a cámara, Luana leyó: “99 días siendo observada, pero también observando, porque si algo aprendí ahí adentro es que una persona puede mostrarte muchísimo sin decir ni una sola palabra. Y yo miraba, miraba todo. Cómo hablaban, cómo se acercaban, quién aparecía cuando estabas bien, quién desaparecía cuando estabas mal, quién te abrazaba porque te quería y quién te abrazaba porque necesitaba algo”.

Luana Fernández escribirá un libro sobre Gran Hermano (Video: Instagram @luanafernandezok_)

Luego, admitió: “Quizás por eso hice tantas cosas afuera que se vieron de una manera y adentro se sentían de otra. Como robar comida. Sí, yo fui la que robaba comida. Primero lo hice porque tenía hambre, después porque estaba enojada, y después cuando ya me habían puesto el cartel de ladrona pensé: ‘Bueno, si ya soy la ladrona, voy a jugar a ser la ladrona’. Y así una cosa que había empezado por necesidad terminó convirtiéndose en parte de mi juego”.

Finalmente, contó: “Acá está el libro que estoy escribiendo para ustedes, el libro que me caracteriza, el libro que me inspira, el libro que muestra quién soy realmente. El libro que los va a llevar no solamente a cuando yo ingresé a la casa y cuando fui parte de este reality tan hermoso, sino también a lo que era mi vida antes, a cómo me manejo, quién soy, qué es lo que siento, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo crezco como persona”.