David Bisbal presentó “Eternos”, su nuevo disco con el que homenajea a los grandes clásicos del pop romántico en español de los años 70 y 80, y anunció su regreso a Argentina en octubre de 2026 con tres shows en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

El artista español reinterpreta canciones que forman parte de la memoria colectiva y las lleva a una nueva dimensión como crooner moderno, sin perder su característica fuerza vocal.

El álbum, editado bajo el sello Universal Music Argentina, propone un recorrido por una época dorada de la música romántica y rinde homenaje a grandes intérpretes, autores y productores que marcaron a distintas generaciones.

A través de este proyecto, Bisbal aborda este repertorio desde el respeto por las composiciones originales, pero les imprime su propia identidad y estilo interpretativo.

El primer adelanto de “Eternos” fue la reinterpretación de “Vivir Así Es Morir de Amor”, el clásico de Camilo Sesto que anticipó la esencia de este nuevo trabajo.

Además, durante sus recientes presentaciones en vivo, el cantante fue revelando otros títulos emblemáticos que forman parte del álbum, entre ellos “Amor Eterno”, “Frente a Frente”, “Te Quiero, Te Quiero”, “El Amar y El Querer” y “Quijote”.

Con una propuesta pensada para distintas generaciones, “Eternos” busca conectar al público que creció escuchando estas canciones con nuevas audiencias, que podrán descubrirlas a través de la mirada actual de uno de los grandes intérpretes de la música en español.

David Bisbal anunció “Eternos”, su nuevo álbum con clásicos internacionales y una gira mundial (Foto de prensa, Universal Music)

David Bisbal llega a Argentina con el Tour Eternos 2026

Este nuevo capítulo en la carrera de David Bisbal estará acompañado por el TOUR ETERNOS AMÉRICA 2026, una gira internacional que recorrerá distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

En sus shows, el artista combinará las canciones de “Eternos” con los grandes éxitos que marcaron sus más de dos décadas de trayectoria.

En Argentina, David Bisbal se presentará en octubre de 2026 con tres fechas: