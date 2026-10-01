El Hipódromo de La Plata volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del año. En el marco de Noches Capitales 2026, El Mató a un Policía Motorizado confirmó una fecha especial para cerrar el año en la ciudad que los vio nacer: la cita será el sábado 19 de diciembre.

Cuándo y cómo comprar las entradas para El Mató

La venta general de entradas para El Mató a un Policía Motorizado en La Plata comenzó este jueves 1 de octubre a las 12 horas.

Las localidades estarán disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago habilitados.

Además, habrá un beneficio especial de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

Noches Capitales 2026: toda la agenda en La Plata

Noches Capitales 2026 regresa al Hipódromo de La Plata con una programación que reúne a destacados artistas de la música argentina.

El 23 de octubre, La Konga llevará su propuesta de cuarteto al festival. El 14 de noviembre será el turno de Babasonicos, que presentará su espectáculo con canciones de su último material, Cuerpos, Vol. 1.

El 21 de noviembre, el Hipódromo de La Plata recibirá a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, en una jornada dedicada a distintas generaciones de la escena musical. Una semana después, el 28 de noviembre, llegará Un Poco de Ruido con una propuesta pensada para una noche de fiesta.

El 4 de diciembre, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo serán protagonistas de una nueva jornada a puro cuarteto. Al día siguiente, el 5 de diciembre, llegará Seru Girán por Lebón y Aznar.

Finalmente, el 19 de diciembre, El Mató a un Policía Motorizado será el encargado de cerrar el año de Noches Capitales 2026 en el Hipódromo de La Plata, con una celebración de sus principales canciones y de los 20 años de historia de una de las bandas surgidas de la ciudad.