La separación de Danelik Galazán y Brian Sarmiento sumó un nuevo capítulo cargado de emoción y tensión. Después de que la influencer protagonizara un fuerte estallido en redes sociales contra su expareja, reapareció completamente quebrada durante un vivo de TikTok y reconoció que se arrepentió de haber expuesto públicamente su dolor.

El conflicto comenzó a escalar luego de las declaraciones que el exfutbolista realizó en Los Profesionales con Flor donde explicó que la decisión de distanciarse de Danelik estuvo relacionada con sus “diferentes estilos de vida” y señaló que ambos tenían proyectos distintos de cara al futuro.

Las palabras de Sarmiento provocaron la reacción inmediata de la exparticipante de Gran Hermano, quien lo acusó de haber roto un pacto entre ambos y dejó entrever que se había sentido manipulada. En medio de la angustia, llegó incluso a mostrar recuerdos destruidos en sus redes sociales.

Foto: Captura de video de X (@matigonz25_)

Luego del explosivo episodio, Danelik volvió a conectarse con sus seguidores a través de TikTok. Sin poder contener el llanto, la influencer reconoció que había reaccionado impulsivamente por el enojo y que después terminó sintiéndose todavía peor: “Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, confesó visiblemente afectada.

La joven también contó lo difícil que se le estaba haciendo atravesar la separación lejos de su círculo íntimo y expresó sus deseos de regresar a su lugar de origen: “Tengo ganas de volverme a mi casa”, manifestó la tucumana, entre lágrimas.

“Todo lo que hice me hizo quedar más dolida. Subí esas cosas hablando y haciendo vivo”, cerro Danelik, arrepentida por haber expuesto parte de su intimidad en medio de la crisis sentimental.

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

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DANELIK LANZÓ UN TREMENDO POSTEO TRAS SEPARARSE DE BRIAN SARMIENTO: “ME ROMPIÓ EL CORAZÓN LA PERSONA QUE ME DECÍA QUE ME AMABA”

A poco de confirmar su separación de Brian Sarmiento, Danelik Galazán volvió a expresarse en redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido. La exparticipante de Gran Hermano publicó una posteo en el que se ven fotografías y material relacionado con su historia, todo roto y desparramado sobre el piso, y sumó una fuerte reflexión sobre la sinceridad y las decepciones amorosas.

“Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo nahhh”, escribió Danelik, dejando en claro el tono de su descargo. Y agregó, picante: “De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”.

La frase, con especial énfasis en “AMABA”, llega después de que la influencer confirmara el final de su relación con Sarmiento y fue interpretada en redes como una referencia directa al dolor que le dejó la ruptura.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danelikstar) Por: Fabiana Lopez

Sin mencionar explícitamente al exfutbolista en este posteo, Danelik eligió hablar de falsedad, amor y un corazón roto, mientras las imágenes que compartió terminaron de darle un tono contundente a su mensaje.