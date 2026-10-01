Camila Deniz -más conocida como “Camilota”- atraviesa horas de enorme preocupación familiar. La influencer compartió en sus historias de Instagram un desgarrador mensaje para contarles a sus seguidores la difícil situación que enfrenta uno de sus sobrinos (Brandon Pereira) y pedirles que la acompañen con sus oraciones.
“Hoy me toca compartir una noticia que jamás hubiese querido dar. Hoy más que nunca les pido que nos acompañen con sus oraciones. No importa de qué religión sean, simplemente les pido que eleven una oración, una palabra de fe, una intención por él y por toda nuestra familia”, comenzó diciendo.
En el centro de la publicación, Camilota reveló el duro diagnóstico que recibió la familia: “Queridos amigos y vecinos que preguntan por la salud de mi hijo (en referencia a sobrino), les quiero comentar que nos dieron la noticia de q tiene un tumor maligno y tiene que hacer un tratamiento con quimioterapia”.
“Les pido hoy más que nunca una cadena de oración para que mi hijo salga bien de todo esto y gracias por preguntar y preocuparse. Los quiero y les agradezco a todos de todo corazón”, agregó.
La influencer también dejó en claro cómo atraviesa este momento: “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”.
La preocupación por la salud de su sobrino no es nueva. En junio de 2026, Camilota ya había recurrido a sus redes sociales para pedir una cadena de oración por él. En aquella oportunidad había escrito: “Gente, les pido una oración por mi sobrino Brandon Pereira. Que Dios lo cuide, lo proteja y le dé mucha fuerza. Gracias de corazón a todos los que puedan tenerlo presente en sus oraciones”.
El pedido generó preocupación entre sus seguidores. Por entonces, Camilota había contado que a su sobrino le habían sacado sangre de un pulmón y que debía ser operado.
Camilota: “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”.
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CAMILOTA SE MOSTRÓ LLORANDO EN LAS REDES Y PREOCUPÓ A SUS SEGUIDORES: “ME ESTÁN PASANDO COSAS”
Camila “Camilota” Deniz preocupó a sus seguidores luego de compartir en las redes sociales un video donde se mostró llorando y visiblemente movilizada. La publicación generó una ola de comentarios y preguntas, por lo que la joven decidió salir a aclarar la situación minutos después a través de sus Instagram Stories.
“Me duele que me tomen de bolu... por ser buena. Me enfada muchísimo dar cariño, estar para los demás y después darme cuenta de que hay personas que solamente están a mi lado por interés”, comenzó diciendo Camilota en su posteo.
“No voy a cambiar mi forma de ser por gente así. Seguiré teniendo un buen corazón, pero aprendí que no todos merecen mi confianza, mi tiempo ni mi energía”, agregó.
Lejos de borrar lo que había publicado o esquivar las repercusiones, Camilota explicó que el mensaje había sido escrito por ella y que reflejaba un momento personal que estaba atravesando, que nada tiene que ver con una supuesta crisis con su novia Ana Mabel: “¿Cómo no voy a escribirlo? Lo que escribí en mi Instagram lo escribí yo. Tengo corazón, sé hablar”, lanzó.
En ese sentido, reconoció que puede cometer errores al momento de expresarse, pero dejó en claro que eso no significa que alguien más maneje sus redes o escriba por ella: “¿No puedo empezar a decir que tengo sentimientos, que tengo un corazón y me duele mucho dar amor y dar cariño?”, expresó. Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Y aún estoy así, una lloradita y mañana sería otro día más. Pero me están pasando cosas”.