Después de semanas atravesadas por estudios, tratamientos e internaciones, Denisse González recibió nuevamente el alta médica. La noticia fue compartida por su pareja, Bautista Mascia, quien publicó en sus historias de Instagram una foto de ambos frente al espejo, todavía en la habitación de la clínica.

“Y nos dieron la tercera alta”, escribió el cantante junto a la postal, acompañando la frase con dos emojis de celebración. En la imagen se puede ver a Denisse sonriente, junto a Bautista, mientras ambos posan frente al espejo. La influencer aparece con una pulsera de internación y una vía intravenosa, mientras su novio sostiene la bolsa de suero.

La publicación de Mascia llegó apenas un día después de que Denisse mostrara cómo se encontraba tras someterse a una punción de médula, procedimiento que formó parte de los estudios que los médicos vienen realizando para determinar las causas de su cuadro.

Foto: Captura de Instagram Stories (@bautimascia_)

En las últimas horas, Denisse también había compartido contenido desde la clínica y explicó que continúa atravesando un proceso médico que requiere controles y tratamiento.

La joven había contado que en agosto fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una enfermedad que afecta el nivel de plaquetas. Desde entonces atravesó distintas internaciones y tratamientos.

Foto: Instagram (@bautimascia_)

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DENISSE GONZÁLEZ MOSTRÓ CÓMO SE ENCUENTRA TRAS REALIZARSE UNA PUNCIÓN DE MÉDULA: “AHORA ARRANCO UN RETO DE CUATRO MESES”

Después de atravesar una nueva internación, Denisse González mostró cómo se encuentra tras realizarse una punción de médula y llevó tranquilidad a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano compartió varias fotos desde el hospital y contó que el procedimiento salió bien.

La joven, que en agosto fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), mostró su estado después de la punción y publicó un video en el que explicó cómo fueron estos últimos meses: “Hace poco estuve tres semanas internada y a raíz de eso se me ocurrió algo: me abrí un canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy Denisse González, tengo veinticuatro años y trabajo con las redes sociales”, comenzó relatando.

Luego explicó que el diagnóstico de PTI modificó por completo su rutina: “En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”.

Foto: Captura de video de Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

A pesar de las dificultades, Denisse decidió darle un giro positivo a la situación y anunció un desafío personal que documentará durante los próximos meses: “Y como siempre, hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, yo decidí hacer un reto de cuatro meses”, explicó.

El desafío incluye cambios en distintos aspectos de su rutina diaria: “Cuatro meses tomando dos litros de agua por día, cuatro meses sin fumar, cuatro meses sin alcohol, cuatro meses comiendo saludable y, obviamente, entrenando la mayor cantidad de días”.

La joven también aclaró que todavía continúa atravesando el proceso médico y que su actividad dependerá de la evolución de sus análisis: “Todavía no me curé, pero mientras los análisis de cada semana den bien, puedo seguir con mi vida y eso es exactamente lo que pienso hacer”, afirmó.

“En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo”.

Además, adelantó que mostrará tanto los momentos buenos como aquellos más difíciles: “Quiero mostrarles el proceso completo, los días buenos, los días malos, cuando no tenga ganas de levantarme, cuando esté de mal humor”.

Y dejó una contundente reflexión sobre esta nueva etapa: “Tengan en cuenta que esto puede salir bien como puede salir mal, pero yo quiero ver personalmente hasta cuánto puedo llegar a cambiar mi cuerpo y mi vida en tan solo cuatro meses”.

Para cerrar, recurrió a una frase de Moria Casán: “Como dice Moria: ‘hay que entrar en el agujero para salir del agujero’. Yo ya entré, ahora toca salir”.