The Beatles Symphonic Fantasy, el show que transforma el legado de la banda británica en una propuesta sinfónica y audiovisual de gran escala, regresa a Buenos Aires en el marco de su gira internacional.

La obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr será reinterpretada por una gran orquesta sinfónica y una banda en vivo, bajo la dirección y los arreglos originales del compositor argentino Damián Mahler.

La cita será el jueves 12 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Coliseo, con entradas disponibles a través de Ticketek.

The Beatles Symphonic Fantasy, dirigida por Damián Mahler. (Foto: Prensa)

El espectáculo propone un recorrido por las distintas etapas de la carrera de The Beatles, desde sus primeros éxitos hasta la sofisticación de sus últimos trabajos.

Un homenaje sinfónico a la música de The Beatles

La propuesta de The Beatles Symphonic Fantasy combina la potencia de una orquesta sinfónica con músicos en vivo y una puesta audiovisual de última generación.

Cada canción adquiere una nueva dimensión, con arreglos que exploran texturas, dinámicas y colores orquestales inéditos.

The Beatles Symphonic Fantasy, dirigida por Damián Mahler. (Foto: Prensa)

“El desafío está en lograr que el público vuelva a escuchar aquello que conoce de memoria desde otro lugar. Las melodías permanecen, pero aparecen nuevas texturas, dinámicas y colores orquestales que convierten cada interpretación en una experiencia diferente”, explicaron desde la producción.

Damián Mahler, una nueva mirada sobre la música sinfónica

Damián Mahler, director y compositor argentino, es el responsable de los arreglos originales y la dirección musical del espectáculo. Su trabajo busca tender puentes entre la música sinfónica y los grandes repertorios populares, acercando la orquesta a públicos diversos.

The Beatles Symphonic Fantasy, dirigida por Damián Mahler.

“La figura de Damián Mahler representa una nueva manera de acercarse a la dirección orquestal: una generación de músicos que entiende que la música sinfónica también puede dialogar con grandes repertorios populares y llegar a públicos diversos”, destacaron los organizadores.

Un recorrido por todas las etapas de la banda

El show recorre la trayectoria completa de The Beatles, desde la energía de sus primeras canciones hasta la riqueza musical de sus últimos álbumes. La puesta audiovisual especialmente desarrollada acompaña cada momento, generando una experiencia inmersiva para el público.

The Beatles Symphonic Fantasy, dirigida por Damián Mahler. (Foto: Prensa)

“Desde los primeros éxitos hasta la sofisticación de sus últimos álbumes, The Beatles Symphonic Fantasy recorre distintas etapas de la trayectoria de la banda y pone en primer plano la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones”, señalaron desde la producción.