“Lucy en el cielo”, escrita y dirigida por Gustavo Andrés Rocco, se sumerge en un supuesto código dejado por John Lennon y en la obsesión por descifrar un mensaje oculto que se balancea entre atmósferas perturbadoras y el eco eterno que Los Beatles dejaron en generaciones.
El elenco —integrado por Lucas Foresi, Sergio Ríos, Merari Flores, Cristian Andreo y Rodrigo Carbone— despliega un juego actoral que se mueve entre lo simbólico y lo humano, mientras la puesta propone una experiencia sensorial que conecta lo íntimo con lo colectivo.
Las entradas tienen un valor de $16.000 y pueden adquirirse a través de Border.com.ar. Más información y adelantos en @lucyenelcielo.laobra.
El creador
Gustavo Andrés Rocco es ensayista, novelista, dramaturgo y director teatral con más de tres décadas de trayectoria.
Ha explorado la intersección entre pensamiento crítico, espiritualidad y sensibilidad contemporánea en libros como Imagine.
El legado de Lennon y I Ching. Las mutaciones Zhou, y en obras teatrales como Vistiendo sombras y Lo llaman Viruta. Su sello: un diálogo constante entre lo poético y lo político.
El elenco
- Lucas Foresi: actor con destacadas participaciones en el Teatro Nacional Cervantes y en series como El amor después del amor.
- Merari Flores: actriz tucumana con sólida formación escénica y trabajos en teatro y ficción audiovisual.
- Cristian Emmanuel Andreo: versátil intérprete formado en Timbre 4, con experiencia en teatro independiente y cortometrajes.
- Sergio Ríos: actor de amplia carrera en cine, teatro y TV, premiado como Mejor Actor Protagónico en certámenes provinciales.
- Rodrigo Carbone: actor que completa el quinteto protagonista con presencia fresca y dinámica en la puesta.
Ficha técnica
- Dirección: Gustavo Andrés Rocco
- Asistente de dirección: Talía Baucer Bertini
Dónde y cuándo📍 Teatro Border, Godoy Cruz 1838, CABA📅 Martes – 20:00 hs