La denuncia contra Joaquín Levinton sigue despertando todo tipo de repercusiones, en especial, luego de que Adela González, quien hasta ahora representaba legalmente a Paula -la persona que denunció al cantante- confirmara su renuncia.

En medio de la repercusión que generó la salida de la abogada, Paula publicó un contundente comunicado en sus redes sociales y anunció que, por el momento, decidió guardar silencio: “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, expresó a través de sus historias de Instagram, donde explicó que decidió dejar de realizar declaraciones públicas mientras avanza su presentación judicial.

La decisión fue comunicada en Sálvese Quien Pueda, donde también se hizo referencia a la posibilidad de que Ana Rosenfeld sea la nueva representante legal de Paula, aunque ese dato no fue confirmado.

Foto: Captura (América)

De esta manera, la denunciante dejó en claro que su intención es que el material que considera probatorio sea presentado primero ante la Justicia antes de continuar hablando públicamente sobre el caso.

Joaquín Levinton (Foto @joaquinlevinton)

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RENUNCIÓ LA ABOGADA DE LA MUJER QUE DENUNCIÓ A JOAQUÍN LEVINTON Y EXPLICÓ LOS MOTIVOS

La denuncia contra Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco quedó puesto en la representación legal de Paula, la mujer que lo denunció. La abogada Adela González confirmó su renuncia y explicó públicamente los motivos que la llevaron a apartarse de la causa.

En diálogo con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la letrada aseguró que tomó la decisión debido a diferencias vinculadas con la manera de manejar el caso, especialmente respecto de la exposición mediática: “La verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. Mi consejo profesional hacia Paula era que no salgan los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, comenzó diciendo al aire.

Según explicó González, su forma de trabajar está vinculada especialmente con el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de violencia de género: “Yo trabajo mucho desde el cuidado, desde la víctima de violencia de género, porque tengo muchísimas clientes que sufren este tipo de delitos. Entonces, soy muy cuidadosa para trabajar”.

Foto: Captura (América)

La abogada también contó que se enteró de que Paula había hablado públicamente mientras ella se encontraba participando de una audiencia: “No me interesa lo mediático, lo más mínimo, todo lo contrario”, afirmó durante la entrevista.

“Vuelvo a lo mismo, trabajo en Tribunales defendiendo derechos de personas víctimas de violencia, no me interesa otra cosa. Todo lo contrario, trato de resguardarlas”, siguió.

Y dejó en claro cuál fue el motivo central de su alejamiento: “Cuando no comparten mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen. Hace 20 años soy abogada, y siempre me mantuve así”, remarcó. Y cerró, tajante: “Si bien estoy en algunos medios, siempre desde la parte de con respeto, no mediatizando y cuidando a la víctima”.