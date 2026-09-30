La denuncia judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas generó una fuerte repercusión y también puso el foco sobre el futuro del músico como jurado de Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka.

En medio del revuelo, la prensa fue a buscar la palabra del conductor y productor, quien eligió mantener una postura medida y evitó hacer comentarios sobre el caso: “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Guido al ser consultado por la situación que atraviesa Levinton, tal coo se pudo ver en Intrusos.

Lejos de entrar en detalles, el conductor insistió en que no considera apropiado abordar públicamente un asunto que se encuentra en el ámbito judicial: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser”, sostuvo.

Foto: Captura de video de X (@AmericaTV)

Una de las principales preguntas que surgieron tras conocerse la denuncia es qué ocurrirá con la participación de Levinton en Es mi sueño. Sin embargo, Kaczka evitó confirmar si el cantante continuará como jurado o si habrá modificaciones en el ciclo: “Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”, remarcó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron específicamente cómo atraviesa la situación y si había hablado con el músico, Guido volvió a poner un límite a sus declaraciones: “No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”, explicó. Y cerró: “Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela”.

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GUIDO KACZKA HIZO SPINNING CON NICOLE NEUMANN Y JOAQUÍN LEVINTON LO DESCOLOCÓ CON UN COMENTARIO

El jueves por la noche en la gala de la segunda temporada de “Es mi sueño” (eltrece) se vivió un insólito momento entre Joaquín Levinton y Guido Kaczka. El cantante de Turf quiso saber qué actividades realiza el conductor en su tiempo libre pero nunca se esperó la respuesta del conductor.

Al ver que era un excelente bailarín, Guido le pidió que muestre sus pasos de baile. Entonces, el líder de Turf le consultó: “¿Hacés alguna actividad?”. Sin dudarlo, Kaczka aseguró: “¡Sí, claro! Voy al gimnasio”. A pesar de las risas de algunos, reveló que hace spinning y body pump.

“¿Te reíste? ¡Sí, te reíste!“, la acusó a Jimena Barón, una de las integrantes del panel de jurados. Finalmente, Guido reveló: “¡Spinning es bárbaro! Es más, en la clase a la que iba estaba Nicole Neumann y yo hice spinning con ella”.

Guido Kaczka reveló que hizo spinning con Nicole Neumann (Video: Es mi sueño)

Tras la confesión de Guido Kaczka que dejó a todos los artistas algo descolocados, el conductor dio inicio al programa. Sin embargo, antes de irse a su silla, Joaquín Levinton hizo un comentario por lo bajo que no pasó desapercibido.

“Se nota por la firmeza de tus glúteos, yo lo notaba”, expresó el artista, provocando risas y sorpresa, especialmente para el conductor del ciclo de talentos de eltrece.