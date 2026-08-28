El jueves por la noche en la gala de la segunda temporada de “Es mi sueño” (eltrece) se vivió un insólito momento entre Joaquín Levinton y Guido Kaczka. El cantante de Turf quiso saber qué actividades realiza el conductor en su tiempo libre pero nunca se esperó la respuesta del conductor.

Al ver que era un excelente bailarín, Guido le pidió que muestre sus pasos de baile. Entonces, el líder de Turf le consultó: “¿Hacés alguna actividad?”. Sin dudarlo, Kaczka aseguró: “¡Sí, claro! Voy al gimnasio”. A pesar de las risas de algunos, reveló que hace spinning y body pump.

“¿Te reíste? ¡Sí, te reíste!“, la acusó a Jimena Barón, una de las integrantes del panel de jurados. Finalmente, Guido reveló: “¡Spinning es bárbaro! Es más, en la clase a la que iba estaba Nicole Neumann y yo hice spinning con ella”.

Guido Kaczka reveló que hizo spinning con Nicole Neumann (Video: Es mi sueño)

EL ELOGIO DE JOAQUÍN LEVINTON A GUIDO KACZKA

Tras la confesión de Guido Kaczka que dejó a todos los artistas algo descolocados, el conductor dio inicio al programa. Sin embargo, antes de irse a su silla, Joaquín Levinton hizo un comentario por lo bajo que no pasó desapercibido.

“Se nota por la firmeza de tus glúteos, yo lo notaba”, expresó el artista, provocando risas y sorpresa, especialmente para el conductor del ciclo de talentos de eltrece.