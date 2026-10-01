Hay estampados que atraviesan generaciones y vuelven a instalarse en el guardarropa cada cierto tiempo. Esta primavera, los lunares recuperan protagonismo y se convierten en una de las opciones para sumar textura y personalidad a los looks de la temporada.

Asociado históricamente a la estética de los años 50, este diseño reaparece en distintas versiones: desde los clásicos lunares blancos sobre fondo negro hasta combinaciones de colores, motivos de diferentes tamaños y prendas que se alejan de la silueta vintage tradicional.

El estampado formó parte de las colecciones internacionales de primavera-verano 2026 y se trasladó a distintas prendas, como vestidos, faldas, blusas y accesorios. La propuesta no consiste necesariamente en recrear un look de otra época, sino en incorporar un motivo reconocible a conjuntos más actuales.

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Del estilo retro a los looks de todos los días

Los lunares tienen una larga historia en la moda. Durante el siglo XX se asociaron con una estética femenina y elegante, especialmente a través de vestidos de cintura marcada, faldas amplias y combinaciones en blanco y negro.

Con el paso del tiempo, el estampado adoptó distintas interpretaciones y dejó de estar limitado a ese estilo. Hoy puede aparecer en prendas románticas, diseños minimalistas o conjuntos que combinan referencias clásicas con elementos deportivos y urbanos.

Esa versatilidad ayuda a explicar su regreso. A diferencia de otros estampados que pueden resultar más difíciles de combinar, los lunares permiten construir desde un look discreto hasta uno en el que la estampa se convierte en la protagonista.

La clave está en elegir el tamaño, los colores y la prenda de acuerdo con el efecto que se busca conseguir.

Cómo llevar los lunares esta primavera

Una de las formas más sencillas de incorporar la tendencia es a través de una blusa estampada. Combinada con un jean recto, un pantalón de vestir o una falda lisa, permite sumar un detalle diferente sin necesidad de modificar por completo el guardarropa.

Los vestidos son otra de las alternativas. Los modelos midi, las siluetas amplias y los diseños con movimiento recuperan el costado más clásico del estampado, mientras que los cortes rectos y las prendas de líneas simples le dan una apariencia más contemporánea.

Las faldas también permiten experimentar con el motivo. Una versión larga con lunares puede combinarse con una remera básica o una camisa lisa para equilibrar el conjunto. En cambio, una falda corta puede integrarse a un look más informal con prendas sencillas y calzado plano.

Para quienes prefieren incorporar las tendencias de manera gradual, los accesorios son una alternativa. Un pañuelo, una cartera o algún otro complemento estampado permite sumar lunares sin convertirlos en el centro del outfit.

Blanco y negro, colores y distintos tamaños: las versiones que se imponen

La combinación de blanco y negro sigue siendo una de las más reconocibles. Su contraste permite integrar el estampado a un guardarropa de tonos neutros y combinarlo con prendas que probablemente ya estén en el placard.

Sin embargo, la tendencia también admite otras posibilidades. Los lunares blancos sobre fondos marrones, azules o rojos ofrecen una alternativa al dúo clásico, mientras que los motivos pequeños generan un efecto más sutil que los diseños grandes y contrastantes.

El tamaño de los lunares también modifica el resultado. Los pequeños suelen dar una apariencia más delicada, mientras que los grandes adquieren mayor presencia visual y pueden convertirse en el punto central de un conjunto.

No existe una única manera de llevarlos: la elección depende tanto del estilo personal como de la combinación de prendas.

Cómo combinar el estampado sin recargar el look

Cuando una prenda tiene lunares, una forma práctica de combinarla es acompañarla con piezas lisas. Un pantalón neutro, una camisa blanca o una campera de líneas simples ayudan a equilibrar el estampado y permiten que se destaque sin competir con otros elementos.

También es posible mezclar estampas, aunque conviene prestar atención a los colores, las proporciones y el tamaño de los motivos para lograr un conjunto armónico. Por ejemplo, combinar lunares pequeños con rayas más amplias puede generar contraste sin que ambos diseños tengan el mismo peso visual.

Otra alternativa es jugar con las texturas. Una prenda estampada puede combinarse con denim, tejidos livianos o materiales más estructurados para construir un look que no dependa exclusivamente del dibujo.

Un clásico que vuelve con otra mirada

El regreso de los lunares forma parte de una dinámica habitual de la moda: los estampados asociados a otras décadas reaparecen, pero se adaptan a nuevas siluetas, combinaciones y maneras de vestirse.

En esta oportunidad, el motivo se aleja de la idea de que solo funciona en vestidos de inspiración retro y se integra a prendas cotidianas, desde blusas hasta faldas y accesorios.

Su principal ventaja es que no exige renovar todo el guardarropa para sumarse a la tendencia. Una sola pieza estampada puede transformar un conjunto básico y ofrecer distintas posibilidades de combinación.

Así, los lunares recuperan su lugar en la moda de primavera-verano 2026 y demuestran que algunos clásicos pueden volver a cobrar protagonismo sin necesidad de reproducir exactamente los looks con los que se hicieron conocidos.