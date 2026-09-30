Durante años, el rojo, el verde y el dorado fueron los protagonistas indiscutidos de la decoración navideña. Pero las tendencias para las fiestas de 2026 proponen nuevas combinaciones y una estética más sofisticada, donde los tonos claros, los acabados perlados y los detalles metálicos ganan cada vez más protagonismo.

Entre las opciones que pisan fuerte aparece el blanco perlado, beige y dorado suave, unos tonos luminosos y delicados que permiten renovar el clásico árbol de Navidad sin perder el espíritu festivo. Su principal atractivo está en que combina fácilmente con diferentes colores, texturas y materiales.

El blanco perlado, el beige y el dorado ganan protagonismo entre las tendencias de decoración para Navidad 2026 (Foto: IA).

¿Cuál es el color tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026?

Las tendencias internacionales de decoración para Navidad 2026 muestran una mayor presencia de superficies metálicas, vidrio, acabados brillantes y tonalidades blancas. El pronóstico de Christmasworld, una de las principales plataformas internacionales de tendencias para decoración navideña, incluye una estética denominada “Light”, basada en tonos plateados mate, colores suaves y formas livianas.

Los tonos perlados y champagne permiten crear una decoración navideña luminosa y sofisticada (Foto: IA).

También se pueden sumar:

Adornos dorados o champagne , para darle mayor calidez.

Detalles plateados , si se busca una estética más moderna.

Esferas transparentes o de vidrio , para potenciar la iluminación.

Cintas de tela en beige, blanco o dorado , que aportan movimiento.

Elementos de madera , para equilibrar el brillo con una textura natural.

Detalles verdes, que mantienen el vínculo con la Navidad tradicional.

Qué luces usar para que el árbol se vea más elegante

La iluminación es fundamental cuando se utilizan tonos blancos o perlados. Las luces cálidas ayudan a evitar que el árbol tenga una apariencia demasiado fría y hacen que los adornos reflejen mejor la luz.

Las luces cálidas ayudan a resaltar los adornos claros y generan una atmósfera más acogedora (Foto: IA).

Un truco es colocar parte de las guirnaldas hacia el interior de las ramas y otra parte cerca de las puntas. Así se genera mayor profundidad y los adornos perlados pueden reflejar pequeños puntos de luz.

La nueva Navidad apuesta por la mezcla de texturas

Más allá del color, una de las claves de la decoración navideña de 2026 es combinar diferentes materiales y acabados. El vidrio, los metales, las superficies perladas, la madera y los textiles permiten crear un árbol visualmente más interesante sin necesidad de incorporar una gran cantidad de colores.

La combinación de diferentes materiales y acabados aporta profundidad y movimiento a la decoración navideña (Foto: IA).

Las propuestas internacionales también muestran una búsqueda de decoraciones con mayor personalidad: algunas colecciones apuestan por acabados perlados y metálicos, mientras que otras incorporan elementos naturales, adornos vintage y colores más intensos.

Una combinación elegante para las fiestas de 2026

Para quienes buscan una decoración sofisticada y fácil de adaptar a distintos ambientes, una de las combinaciones posibles es blanco perlado, beige y dorado suave, acompañada por luces cálidas.

El resultado es un árbol luminoso y delicado, pero sin caer necesariamente en una estética completamente blanca. Además, permite reutilizar adornos de años anteriores y sumar solamente algunos elementos nuevos para actualizar la decoración.

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