Tamara Pettinato vuelve a la televisión con un programa propio en Canal 9 tras la controversia por el polémico video en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández por el que quedó fuera de Bendita, Beto Casella opinó picante y su expanelista le respondió.

“¿Cómo te preparás para la vuelta en Canal 9?“, le preguntó el cronista de Puro Show y ella contestó: “Bien, muy bien. Estuvimos ensayando recién”. “¿Sabés que yo vine a buscar a tus compañeros de Bendita a ver cómo se toman tu vuelta? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos?, preguntó y ella contestó: “No, no vi a nadie”.

“¿Tenés un buen vínculo con tus compañeros de Bendita?“, insistió el movilero mientras Edith Hermida le tocaba bocina desde su auto apurándola para poder entrar al canal, entre risas y cruces, y Tamara dijo: ”Con Edith, mirá qué amiga que es, que estamos de auto a auto diciendo maldades".

Tamara Pettinato habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Y Beto cómo creés que se tomó esto?“, siguió el periodista y Pettinato cerró picante: “¿Cómo voy a responder yo cómo se toman los demás un laburo que voy a hacer? No me interesa, no vi nada, yo empiezo un trabajo nuevo, estoy muy contenta, estrena este domingo, no voy a estar viendo después a quién le jode, a quién no".

“¿Elegiste vos el título del programa, el nombre?" , aprovechó para consultar Cosca sobre la emisión DAL (Decime algo lindo), que hace alusión a la frase que Alberto le dijo en el video que se viralizó en enero de 2022, y ella sentenció: “Sí”.

QUÉ DIJO BETO CASELLA SOBRE EL REGRESO DE TAMARA PETTINATO A CANAL 9 COMO CONDUCTORA

Beto Casella fue consultado por Puro Show acerca de la vuelta de Tamara Pettinato a la televisión como conductora de un programa propio y fue tajante: “Es el colmo, padecí mucho personalmente todo el episodio de ella, la verdad no puedo oponerme”.

Beto Casella habló en Puro Show de Tamara Pettinato (Foto: captura de eltrece).

“Si el canal lo decide le desearemos la mejor suerte. No es mi tema la demanda que le hizo al canal. Que venga al piso a promocionar su programa no lo veo porque va a ser un aire pesadísimo, pero sí para la promoción habitual que cuente conmigo porque yo soy empleado del canal”, finalizó el conductor de Bendita.

