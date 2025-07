Beto Casella (Foto: Instagram)

Tras el faltazo de Beto Casella el miércoles, este jueves el panel entero de Bendita se pidió el día por enfermedad y así la emisión comenzó enfocando todas las sillas vacías. Solo los muñequitos que decoran el escritorio del conductor permanecían estoicos frente a la cámara.

“¡Hoy se enfermaron todos!”, decía el “graph” que colocó la producción, mientras la cámara hacía el habitual paneo, con la característica música de fondo de The Blues Brothers y un tendal de insultos grabados de los panelistas.

En diálogo con Ciudad, una persona ligada a El Nueve confirmó que esta situación se generó a raíz de las repetidas negativas del canal a permitir que los panelistas estacionen sus automóviles en las instalaciones del canal. Rocío Marengo, embarazada, y Rodrigo Vagoneta fueron algunos de los damnificados.

Leé más:

Beto Casella destrozó a Romina Scalora y la ex Bendita le respondió con todo: “Cargada de traumas”

POR QUÉ BENDITA SALIÓ AL AIRE SIN BETO CASELLA Y SUS PANELISTAS

Esto perjudicó en las últimas semanas a varios panelistas que debieron estacionar en la vía pública, con el consiguiente riesgo de que sus vehículos puedan ser robados o vandalizados. Desde el canal explican que las cocheras están cedidas a una empresa que se encarga de construir un edificio aledaño donde se mudaría El Nueve en un futuro próximo.

“La situación no mejoró respecto a la de ayer. Hoy habrá informes solamente”, explicó la fuente. “El quilombo fue a la tarde. Es por el tema de las cocheras. A Beto no le gusta y no lo solucionaron”, agregó, en referencia a que las cocheras “reservadas o cedidas” permanecen vacías por la noche.

Beto Casella. Crédito: Captura Bendita TV

“Vemos mañana”, cerró la fuente consultada por Ciudad, respecto a esta situación que parece no tener arreglo. Por lo pronto, en la tarde, el periodista Leo Arias escribió en X/Twitter que desde eltrece retomaron la idea de tentar a Beto para que lleve Bendita al canal de Constitución. Cocheras hay de sobra.

Leé más:

Beto Casella se fue de Bendita minutos antes de salir al aire: los motivos del escándalo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.