Beto Casella destrozó a Romina Scalora, su excompañera de radio y televisión, con declaraciones explosivas al aire de su programa en Rock & Pop. Aunque comenzó elogiándola por su talento como comediante y profesora de historia, el conductor no tardó en revelar una fuerte interna del pasado que terminó en escándalo.

“Cuando se fue al streaming, para nosotros fue difícil. Formábamos un equipo bárbaro... pero en los cortes, una forr... Más conflictiva que la mier...”, lanzó sin filtros.

Beto Casella fue tajante con su excompañera, al punto de asegurar que nunca volvería a trabajar con ella: “En mi vida vuelvo a laburar con esa forra que está llena de traumas y conflictos. Todo era un problema”.

LA RESPUESTA SIN FILTRO DE ROMINA SCALORA A BETO CASELLA

La respuesta no tardó en llegar. Romina Scalora recogió el guante desde el programa A la tarde (América) y fue contundente: “No me sorprenden sus declaraciones, pero yo no voy a hablar mal de él. Si yo contesto, soy una desagradecida que recién arranca, que no puede responder y no tiene autoridad”.

Romina Scalora apuntó contra Edith Hermida, sugiriendo que las diferencias entre ambas habrían sido el verdadero motivo detrás del enojo de Casella. “Tampoco volvería a trabajar con él. Cuando me sacó de Bendita después de que le dijera que dejaba la radio, me prometió que íbamos a volver a trabajar juntos. Después dio una nota donde habló muy mal de mí”, contó indignada.

Además, Romina Scalora reveló lo que más le dolió del accionar de Casella: “Le dije que no quería hacer más el programa de radio y tres días después me sacó de Bendita. No creo merecerme esas palabras ni una nota que dio a Lussich y Pallares cuando estaban en El Trece. Ahí dio a entender que lo dejé porque me acostaba con alguien de un canal”.