Mirtha Legrand lo hizo de nuevo. La diva de los almuerzos, con su agudeza intacta, protagonizó uno de los momentos más virales del fin de semana en La Noche de Mirtha (el programa que conduce por eltrece), cuando Beto Casella le hizo una pregunta tan inesperada.

Todo comenzó cuando Adabel Guerrero hablaba sobre el espectáculo Sex, donde se luce como actriz.

En medio del debate sobre sensualidad, teatro erótico y libertad de expresión, Casella cambió el tono de la charla con una consulta directa a la conductora: “¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen memes tuyos con posiciones y un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara”, lanzó el conductor de Bendita, provocando carcajadas alrededor de la mesa.

Con la simpatía que la caracteriza, Mirtha no se achicó y, entre risas, respondió: “¡Esa no soy yo! Nunca lo vi”, dijo divertida. Pero lo mejor vino después, cuando Beto insistió con un: “Te queda muy bien”, y la Chiqui remató con una de esas frases que quedan para la historia: “Es que yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE TUVO QUE IR AL OCULISTA TRAS VER EL ETERNAUTA

En medio del éxito que despertó El Eternauta, Mirtha Legrand tuvo a los protagonistas de la ficción de Netflix como invitados en La Noche de Mirtha y sorprendió a los actores al revelar que debió ir al oculista después de ver algunos capítulos.

Todo comenzó cuando la conductora del ciclo de eltrece contó que vio cuatro de los seis capítulos de esta historia que ya ganó varios adeptos: “Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver”, atinó a decir. Y agregó: “Pero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Tuve que ir al oculista después”.

Fue entonces que, al escuchar las risas de los comensales, siguió: “¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’. Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga”, explicó. Y cerró con un análisis: “Pero me pareció maravilloso cómo esta filmado”.