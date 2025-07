Esta vez, la memoriosa fue Moria Casán: la One mandó al frente a Natalie Weber en La Noche de Mirtha al recordar que le olía la ropa interior a su marido, Mauro Zárate, cada vez que salía con amigos, por miedo a una infidelidad.

En ese contexto, Mirtha Legrand quedó horrorizada y no lo ocultó.

Foto: captura de pantalla de eltrece, La Noche de Mirtha.

MIRTHA LEGRAND, HORRORIZADA CON LA CONFESIÓN DE NATALIE WEBER

Moria Casán: -Vos sos extremadamente celosa.

Natalie Weber: -Muy celosa.

Moria: -¿Seguís revisando cosas?

Natalie: -Sí, sigo revisando cosas. Igual se está enterando ahora, porque él pensaba que ya no lo hacía.

Moria: -¿Olés calzones? Huele calzones.

Natalie: -En su momento, sí, obvio. Cuando salía con los amigos, olfateaba el calzón. Ahora ya no lo hago.

Mirtha Legrand: -Es horrible, no me digan eso, que huele el calzón. No, no me digan eso.

Natalie: -Sí, era tóxica. Le olía la ropa y el calzón.

