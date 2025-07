En el Día del Amigo, Mirtha Legrand y Susana Giménez volvieron a demostrar que su relación va mucho más allá de los flashes al reunirse por esta fecha especial.

Así quedó demostrado en la foto que compartió la conductora de La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, donde se la ve junto a su colega y otras personas (entre ellas, Teté Coustarot) posando para la cámara

La postal del momento no tardó en viralizarse: la Chiqui y la diva de los teléfonos compartiendo una mesa elegante, celebrando una amistad que ya lleva décadas: “Qué alegría poder festejar la vida con amigos. ¡Feliz día a todos!”, se pudo leer en la imagen que apareció en Instagram Stories, junto a un emoji de un corazoncito rojo.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE TUVO QUE IR AL OCULISTA TRAS VER EL ETERNAUTA

En medio del éxito que despertó El Eternauta, Mirtha Legrand tuvo a los protagonistas de la ficción de Netflix como invitados en La Noche de Mirtha y sorprendió a los actores al revelar que debió ir al oculista después de ver algunos capítulos.

Todo comenzó cuando la conductora del ciclo de eltrece contó que vio cuatro de los seis capítulos de esta historia que ya ganó varios adeptos: “Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver”, atinó a decir. Y agregó: “Pero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Tuve que ir al oculista después”.

Fue entonces que, al escuchar las risas de los comensales, siguió: “¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’. Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga”, explicó. Y cerró con un análisis: “Pero me pareció maravilloso cómo esta filmado”.