La fuerte reestructuración de Radio con Vos tuvo a Tamara Pettinato como sus principales afectadas, dentro de un ajuste que dejó a unas 28 personas, y que implicó el levantamiento de Buenas tardes China, Todo marcha acorde al plan, Que no panda el cúnico y Podría ser Peor.

“Con Ernesto Tenembaum y Jairo Straccia seguimos en el programa de la mañana, que es el que estamos hace 10 años. Jairo decidió irse del de la mañana, pero porque le levantaron el otro".

Entonces, la ahora exconductora de Todo marcha acorde al plan blanqueó: “Sí nos levantaron el de la noche y el que hacía Ernesto a la tarde”.

Tamara Pettinato con sus compañeros de Radio con vos. (Foto: @tamarapettinato)

En cuanto a la extraña despedida del lunes 4 de agosto, Tamara explicó: “Nos avisaron el 31 de julio. O sea, apenas terminó julio, en el día, lo cual nunca me había pasado. En general te avisan con un tiempito más para que te prepares, pero bueno. Ya no sé qué es normal, qué no es normal, qué sé yo”.

EL DESCARGO DE TAMARA PETTINATO

“Veníamos bien. O sea, hicimos tres meses de programa y veníamos levantando (la audiencia) y armando un lindo programa. Después depende siempre de un jefe, si quiere que siga o no”, lamentó Pettinato tras el posteo en el que se jactaban de haber triplicado el share en el horario que ocupaba.

Cómo queda la grilla de Radio con vos tras el levantamiento del programa de Tamara Pettinato

“Me preocupa siempre que pasen estas cosas y no tanto por mí. Hay gente que está mucho peor que yo, productores que ganan muy poco, y que levanten un programa le corta el sueldo a la mitad, por más que quede en otro”, comentó.

EL FUTURO LABORAL DE TAMARA PETTINATO

Por otra parte, a pesar del juicio que mantenía con el nueve por su conflictiva salida de Bendita, lo cierto es que Tamara está cerca de regresar a IP, la señal de noticias de la misma empresa.