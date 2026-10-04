Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a quedar en el centro de la escena después de que apareciera un video que, según la versión difundida en redes sociales y distintos medios, los mostraría juntos en un bar de Madrid. Las imágenes comenzaron a circular mientras continúa la investigación judicial que tiene como protagonista al exdiputado.

El supuesto encuentro generó especial repercusión porque Moyano tiene vigente una restricción judicial que le impide acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y también mantener cualquier tipo de contacto con ella. La medida continúa vigente y el nuevo material abrió interrogantes sobre lo ocurrido durante el viaje del exdiputado a España.

Fotos: capturas América TV

Moyano había viajado a Madrid después de obtener autorización de la Justicia para salir del país. En paralelo, comenzó a circular una fotografía de Arizaga en las calles de la capital española, que fue compartida por Jonatan Viale en su cuenta de X. “¿Se reunió con Facundo Moyano?, ¿Otra violación de la perimetral? Efectivamente se cag… de risa de la Justicia”, planteó el periodista junto a la imagen.

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EL VIDEO QUE PUSO A MOYANO Y ARIZAGA NUEVAMENTE EN EL FOCO

Más tarde, desde la cuenta de X del ciclo SQP difundieron un video en el que, según aseguraron, se puede observar a Facundo Moyano conversando con Candela Arizaga en un bar que estaría ubicado en Madrid. La aparición del material rápidamente generó repercusión por la situación judicial que atraviesan ambos.

Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten establecer por sí solas en qué circunstancias se habría producido el supuesto encuentro ni tampoco acreditar que las personas que aparecen en el video sean efectivamente Moyano y Arizaga. Por ese motivo, tampoco puede determinarse a partir del material si existió un incumplimiento de la medida judicial. La situación deberá ser analizada en el marco de la causa.

El caso ya había sumado un capítulo judicial luego de que Facundo Moyano fuera imputado por presunta desobediencia. La Fiscalía investiga un supuesto encuentro con Arizaga en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, cuando las restricciones ya se encontraban vigentes.

Ahora, el video difundido desde España vuelve a poner el foco sobre el vínculo entre ambos y abre nuevos interrogantes sobre lo que ocurrió durante el viaje del exdiputado. Según la información difundida sobre la autorización judicial, Moyano presentó ante sus abogados el pasaje de regreso a la Argentina, previsto para el 12 de octubre.

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