En medio de la exposición mediática que atraviesa por su vínculo con Facundo Moyano, Candela Arizaga volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por una intervención estética que decidió mostrar sin filtros.

La joven publicó un video en el que se la ve recostada en una camilla mientras un profesional realiza un procedimiento estético en su rostro. En las imágenes, el especialista utiliza una jeringa para aplicar el producto en la zona de la frente: “Bótox: paso a paso (les juro que no duele)”, se lee sobre el video que compartió en Instagram Stories, acompañado de la mención al profesional que llevó adelante el tratamiento.

Con los ojos cerrados y visiblemente relajada durante el procedimiento, Arizaga dejó registrado cada momento de la aplicación y luego mostró su rostro tras el retoque. El foco estuvo puesto especialmente en la zona de la frente, donde se realizó la intervención.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@candelamagaliok)

Así, mientras su vida sentimental continúa generando comentarios y atención en redes, Candela eligió compartir con sus seguidores otro aspecto de su vida personal: su paso por un consultorio estético y el resultado de su tratamiento.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@candelamagaliok)

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CANDELA ARIZAGA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS DECLARACIONES DE FACUNDO MOYANO

El escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. Después de la explosiva entrevista que el político brindó a Moria Casán en La Mañana con Moria, la joven rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de fuertes acusaciones.

Candela compartió una historia de Instagram en la que cuestionó duramente a una persona a la que acusó de haber hablado públicamente sobre su intimidad y de haberla grabado sin su consentimiento: “Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, comenzó escribiendo.

Luego, lanzó una acusación todavía más contundente: “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”, expresó la joven.

Y cerró su publicación con una advertencia sobre la disputa judicial que podría generarse a partir de ahora: “¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere querellarme judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, sentenció.

El mensaje de Candela Arizaga. Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

El mensaje de Candela apareció después de la extensa entrevista que Facundo Moyano mantuvo con Moria Casán, donde el dirigente dio su versión sobre el episodio ocurrido con la joven y realizó distintas acusaciones.

Durante la charla, Moyano apuntó contra Diego Storto, quien había sido abogado de Candela, y cuestionó su intervención en el caso. En declaraciones posteriores, Storto también había hablado públicamente sobre su participación y aseguró que había grabado una conversación con autorización de Candela y de otras personas presentes.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

El enfrentamiento entre ambos también quedó reflejado en las declaraciones de Moyano, quien sostuvo que se sentía “recontra extorsionado” y apuntó contra el letrado en distintos momentos de su descargo.

Pero hubo un dato que terminó de ponerle nombre y apellido al destinatario de la publicación. En el programa PrimiciasYa, Damasia Ochoa reveló que se comunicó con Candela luego de su publicación y aseguró que Candela le confirmó que el mensaje que publicó en sus redes estaba dirigido a Diego Gustavo Storto, su exabogado.

¡Tremendo!