La historia de Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo y esta vez con una prueba fotográfica. En medio de la fuerte polémica que generó la aparición de ambos en Madrid, se conoció la primera foto de la pareja juntos en Europa.

La imagen fue difundida por la cuenta oficial de Instagram de La Mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece y que, justamente, había tenido a Moyano como protagonista de una polémica entrevista antes de su viaje a España.

En la postal se puede ver a Facundo Moyano junto a Candela Arizaga, ambos sonrientes y posando para la cámara durante lo que parece ser una salida nocturna. La particularidad es que, según revelaron desde el programa, fue el propio Moyano quien le envió la fotografía a Moria Casán.

Foto: Instagram (@lamanianaconmoria) Por: Fabiana Lopez

La cuenta oficial de La Mañana con Moria publicó la imagen con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “¡EN EXCLUSIVA! #FacundoMoyano le mandó una foto a @moria_laone junto a Candela”. Además, desde el ciclo anticiparon la emisión del material y promocionaron: “¡No te lo podés perder!”.

La fotografía aparece después de que circularan imágenes que ya habían mostrado a Moyano y Arizaga juntos en un restaurante de Madrid, en medio de la medida judicial que pesa sobre el dirigente. El material generó una fuerte repercusión y volvió a poner el vínculo entre ambos en el centro de la escena.

“¡EN EXCLUSIVA! #FacundoMoyano le mandó una foto a @moria_laone junto a Candela”.

Luego de la difusión de esas imágenes, Moyano habló con Moria desde España y dio su versión sobre el encuentro. Según los mensajes que la conductora leyó al aire, el exdiputado aseguró: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”.

También habría manifestado respecto de la situación judicial: “No estamos violando ninguna perimetral”, en referencia a la restricción que rige en Argentina.

Facundo Moyano habló en el programa de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

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QUÉ DIJO FACUNDO MOYANO TRAS LOS RUMORES DE REENCUENTRO CON CANDELA ARIZAGA EN MADRID

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera unas imágenes que despertaron rumores sobre un supuesto reencuentro con Candela Arizaga en Madrid. En medio de las especulaciones, el dirigente le envió una serie de mensajes a Moria Casán, quien decidió leerlos al aire en La Mañana con Moria.

La conductora comenzó haciendo referencia a la imagen que generó revuelo y anunció que tenía en su poder “la palabra de Moyano desde España”. Luego, compartió parte de la conversación que mantuvo con él y reveló qué estaría pasando entre el dirigente y Arizaga.

Según los mensajes que Moria leyó en vivo, Moyano se mostró contundente sobre el vínculo y aseguró que ambos estarían atravesando un momento de felicidad lejos de Argentina: “Ellos están enamorados. Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo. Están fascinados. Están viviendo su romance”, contó Moria al transmitir el contenido de la conversación.

Fotos: capturas América TV

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló una de las frases más fuertes que Moyano le habría enviado desde España, en referencia a la situación judicial que se había instalado alrededor de la pareja: “Es ridículo que exista una ley, algo perimetral y que siga vigente”, habría expresado el dirigente, según las palabras que leyó Casán al aire.

Durante el programa, Moria continuó leyendo los mensajes que recibió y aseguró que Moyano se refirió directamente a cómo están viviendo su relación actualmente: “Candela llora todos los días. Queremos estar juntos”, fue otro de los textuales que compartió la conductora.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Y luego llegó una de las declaraciones más contundentes: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral”, habría escrito Moyano desde España.

Así, mientras la foto que despertó los rumores sigue generando repercusión, Facundo Moyano dejó entrever, a través de los mensajes que le envió a Moria Casán, que continúa enamorado de Candela Arizaga y que ambos estarían disfrutando de su romance en España.