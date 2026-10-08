Luego de que se hiciera público el encuentro entre Candela Arizaga y Facundo Moyano en Madrid, la Justicia tomó una nueva medida en el marco de la causa que investiga una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Según informó Carlos Salerno en Desayuno Americano, la joven fue citada por la Oficina de Asistencia a la Víctima para realizar una pericia. Sin embargo, como actualmente se encuentra en España, pidió que la fecha fuera modificada.

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“Último momento. Esta foto, de las últimas horas, no le cayó bien a la fiscal. La acaban de citar a Candela Arizaga para hacerle una pericia”, informó Carlos Salerno en América TV.

Según explicó el periodista, la citación fue realizada por la Oficina de Asistencia a la Víctima, el organismo que ya había intervenido en la causa y que, de acuerdo con el primer informe, había señalado una posible “asimetría de poder” y una situación de vulnerabilidad.

La joven había sido citada para el 13 de octubre, pero comunicó que no podía presentarse debido a que se encuentra en España.

“Ella dijo: ‘No puedo ir. Estoy en España. Cambien la fecha’”, relató Salerno.

Ante este pedido, la Justicia le indicó que deberá presentarse el primer día que regrese al país.

Sigue vigente la restricción de acercamiento

En paralelo, continúa vigente la restricción de acercamiento en el marco de la causa.

“Le dicen: ‘Está bien, el primer día que vuelva tiene que presentarse en la fiscalía y al lado está la Oficina de Asistencia a la Víctima’”, explicó el periodista.

La presentación ante ese organismo será uno de los próximos pasos dentro de la investigación, que continúa abierta.

Por el momento, no hay una nueva fecha confirmada para la entrevista o pericia, ya que dependerá del regreso de Candela Arizaga a la Argentina.