La historia sigue a Río y Olivia, dos adolescentes de 15 años que descubren que son tía y sobrina.

El baile urbano, las rivalidades adolescentes y los secretos familiares se combinan en Mejores Enemigas, una nueva serie argentina que busca conquistar al público juvenil desde la pantalla de Disney+.

Protagonizada por Mili Esquivel y Camila Rojas, la ficción presenta a dos chicas que comienzan enfrentadas, pero terminan encontrando una pasión compartida. Su estreno está previsto para diciembre de 2026, aunque todavía no se confirmó el día exacto ni la cantidad de episodios.

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Dirigida por Martín Saban y Diego Peskins, la propuesta forma parte de la nueva programación de ficción nacional de la plataforma.

De qué trata Mejores Enemigas

La historia sigue a Río y Olivia, dos adolescentes de 15 años que descubren que son tía y sobrina. Aunque pertenecen a la misma familia, sus personalidades y formas de entender la vida provocan enfrentamientos desde el primer encuentro.

Un elemento central de la serie es el street dance, una disciplina que reúne diferentes estilos de danza urbana.

La situación se complica cuando deben convivir y compartir prácticamente todos los espacios cotidianos. Ambas asisten al mismo colegio, integran un equipo de baile y tienen que aprender a relacionarse dentro de una familia atravesada por diferencias.

Sin embargo, existe algo capaz de acercarlas: su pasión por el baile urbano. A través de los ensayos y las coreografías, comienzan a descubrir afinidades que no habían imaginado y desarrollan una relación diferente.

Mejores Enemigas, la serie que se viene en Disney.

El principal desafío llega con el Free Five, una competencia de batallas de baile que representa una oportunidad para demostrar sus habilidades. La preparación exige disciplina, coordinación y confianza, tres aspectos que las protagonistas todavía necesitan construir.

Mientras avanzan los entrenamientos, las jóvenes descubren un secreto familiar relacionado con la prohibición del baile en el Colegio Miralagos, la institución donde estudian.

Este misterio introduce un conflicto que supera la rivalidad inicial y las obliga a investigar acontecimientos del pasado que podrían modificar su relación.

Baile, amistad y secretos en una nueva ficción argentina

Un elemento central de la serie es el street dance, una disciplina que reúne diferentes estilos de danza urbana y que funciona como espacio de expresión para los personajes.

Las competencias permiten desarrollar tanto los conflictos individuales como las relaciones dentro del grupo, mientras las protagonistas intentan superar sus diferencias.

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La historia también aborda la convivencia entre adolescentes, las expectativas familiares y la búsqueda de identidad durante una etapa marcada por los cambios personales.

El Colegio Miralagos ocupa un lugar importante en el relato. Su prohibición del baile plantea una contradicción con los intereses de las estudiantes y conecta las actividades actuales con acontecimientos familiares que permanecen ocultos.

El estreno de Mejores enemigas está previsto para diciembre de 2026.

Quiénes están detrás de Mejores Enemigas

La producción está a cargo de Pegsa, compañía que participó en proyectos como El encargado, Planners, BIA y O11CE, entre otras ficciones.

El equipo de guionistas está integrado por María Clara Torres, Romina Ballester, Esteban Del Campo y Ana María Parra.

La serie se incorpora a una programación argentina que también incluye Somos así, con Nico Occhiato, y Las reglas del boxeador, protagonizada por Agustín Bernasconi.

Cómo es el reparto de Mejores Enemigas

Lo que se sabe hasta el momento son los personajes de la pareja protagónica. Y algunos nombres que se suman al reparto.