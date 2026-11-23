Gene Hackman se puso en la piel de Edward Lyle, conocido como Brill, un antiguo especialista en inteligencia.

Un abogado descubre que el gobierno estadounidense puede destruir su vida en cuestión de horas. Esa es la premisa de Enemigo público, el thriller de 1998 que reunió a Will Smith y Gene Hackman bajo la dirección de Tony Scott y que mantiene su vigencia por los temas que aborda.

La película está disponible en Disney+ y tiene una duración de 133 minutos. Producida por Jerry Bruckheimer, combina acción, espionaje y una conspiración política que transforma a un ciudadano común en objetivo de una poderosa agencia de inteligencia.

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Aunque Smith encabeza el elenco, Hackman se convierte en una figura decisiva durante la segunda mitad. Su personaje aporta experiencia, misterio y una mirada crítica sobre los sistemas de vigilancia, en una historia donde prácticamente nadie puede escapar del seguimiento tecnológico.

De qué trata Enemigo público

Robert Clayton Dean es un abogado de Washington que lleva una vida aparentemente tranquila junto a su familia. Todo cambia cuando recibe accidentalmente una grabación que contiene pruebas del asesinato de un congresista estadounidense.

Will Smith y Gene Hackman atraviesan la pantalla con sus actuaciones.

El crimen fue ordenado por Thomas Brian Reynolds, un funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional que pretende impulsar una legislación destinada a ampliar los mecanismos de vigilancia del gobierno.

Sin saber qué contiene la grabación, Dean queda involucrado en una persecución que amenaza su carrera, su matrimonio y su seguridad personal.

Los responsables del asesinato utilizan recursos tecnológicos para seguir sus movimientos, intervenir sus comunicaciones y desacreditarlo públicamente. Su objetivo es recuperar la evidencia antes de que llegue a las autoridades.

El tráiler de la película Enemy of the State, con Gene Hackman y Will Smith.

Desesperado, el abogado encuentra ayuda en Edward Lyle, conocido como Brill, un antiguo especialista en inteligencia que conoce los métodos empleados por sus perseguidores.

La alianza entre ambos cambia el rumbo de la historia, porque el protagonista comienza a comprender cómo funcionan las herramientas utilizadas para vigilarlo y aprende a enfrentarse a ellas.

Gene Hackman y una actuación que recuerda a otro clásico

Uno de los mayores atractivos de la película es la participación de Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar y protagonista de numerosos clásicos del cine estadounidense.

Su interpretación recuerda a La conversación, el thriller de Francis Ford Coppola estrenado en 1974, donde también encarnó a un experto en vigilancia preocupado por las consecuencias de su trabajo.

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Esa conexión convierte su presencia en un guiño cinematográfico para quienes conocen ambas películas, aunque los personajes pertenecen a historias diferentes.

Un thriller que anticipó debates sobre la privacidad

Cuando se estrenó, muchas de las herramientas mostradas parecían propias de una ficción tecnológica. Sin embargo, el seguimiento mediante cámaras, satélites y comunicaciones intervenidas adquirió nuevas resonancias durante las décadas siguientes.

La película plantea hasta dónde puede llegar el poder estatal cuando sus organismos de inteligencia operan sin controles suficientes.

La película plantea hasta dónde puede llegar el poder estatal cuando sus organismos de inteligencia operan sin controles suficientes.

Cómo es el reparto de Enemigo público