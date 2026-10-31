Estrellas como Nicole Kidman y Hugh Grant son un imán en la pantalla.

Una familia acomodada de Manhattan queda envuelta en una investigación por asesinato en The Undoing, el thriller psicológico protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant que se puede ver en HBO Max.

La miniserie tiene 6 episodios de aproximadamente una hora cada uno y fue creada por David E. Kelley, responsable de Big Little Lies. La dirección estuvo a cargo de Susanne Bier, cineasta danesa ganadora del Oscar por En un mundo mejor.

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Basada en una novela de Jean Hanff Korelitz, la historia explora cómo una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse cuando aparecen secretos que ponen en duda la confianza entre los integrantes de una familia.

De qué trata The Undoing

Grace Fraser es una reconocida terapeuta que vive en Nueva York junto con su esposo, Jonathan, un oncólogo pediátrico, y su hijo Henry. La familia disfruta de una posición económica privilegiada y mantiene una rutina vinculada con los círculos sociales más exclusivos de Manhattan.

Sin embargo, todo cambia cuando Elena Alves, una mujer relacionada con la escuela de Henry, aparece asesinada. Grace había conocido a la víctima durante una reunión de madres organizada para recaudar fondos.

La miniserie The Undoing está basada en You Should Have Known, novela publicada en 2014 por la escritora Jean Hanff Korelitz.

La investigación policial comienza a revelar contradicciones en la vida de Jonathan, quien desaparece cuando las autoridades intentan localizarlo. Su ausencia provoca sospechas y coloca a Grace en una situación que nunca imaginó.

Mientras intenta proteger a su hijo, la terapeuta descubre aspectos desconocidos de su matrimonio. Las pruebas y los testimonios obligan a la protagonista a reconsiderar la imagen que había construido de su esposo.

La historia avanza entre interrogatorios, conflictos familiares y revelaciones que modifican las sospechas sobre los personajes. La pregunta central es cuánto conoce realmente una persona a quien comparte su vida.

La novela que inspiró The Undoing

La miniserie está basada en You Should Have Known, novela publicada en 2014 por la escritora estadounidense Jean Hanff Korelitz.

El libro también presenta a una terapeuta cuya vida cambia después de un asesinato, aunque la adaptación introduce modificaciones importantes en la trama y en el desarrollo de los personajes.

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David E. Kelley trasladó la historia a la televisión y construyó un relato centrado en el misterio criminal, con especial atención a los secretos familiares y las diferencias sociales.

Nicole Kidman y Hugh Grant en una historia de secretos

Para Nicole Kidman, la producción significó una nueva colaboración con Kelley después del éxito de Big Little Lies, otra ficción que aborda conflictos ocultos detrás de familias acomodadas.

The Undoing, el thriller psicológico protagonizado por Nicole Kidman y Hugh Grant que se puede ver en HBO Max.

Hugh Grant, conocido principalmente por sus comedias románticas, interpreta a un personaje que se aleja de los protagonistas que marcaron buena parte de su carrera.

La miniserie obtuvo cuatro nominaciones a los Globos de Oro de 2021, incluidas las categorías de mejor miniserie y actuaciones de Kidman y Grant.

Cómo es el reparto de The Undoing