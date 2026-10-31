Jeremy Renner arrasa en la serie creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon que llegó al catálogo de Netflix

Una ciudad donde las cárceles representan la principal actividad económica es el escenario de Mayor of Kingstown, el drama criminal protagonizado por Jeremy Renner. La serie, creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon, llegó al catálogo de Netflix y no para de captar público.

La producción cuenta con 4 temporadas de 10 episodios cada una. Su estreno original fue en noviembre de 2021 a través de Paramount+, plataforma que impulsó el proyecto antes de su incorporación a otros servicios.

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La historia transcurre en Kingstown, una localidad ficticia de Michigan donde las instituciones penitenciarias condicionan la vida de sus habitantes. En ese entorno, una familia intenta mantener el equilibrio entre autoridades, delincuentes y grupos enfrentados.

De qué trata Mayor of Kingstown

Mike McLusky pertenece a una familia que ejerce una influencia considerable en Kingstown. Aunque no ocupa un cargo político oficial, funciona como intermediario entre los distintos sectores que controlan la ciudad.

Su trabajo consiste en negociar con policías, funcionarios penitenciarios, líderes de bandas y personas encarceladas. Cada acuerdo busca evitar que los conflictos dentro de las prisiones provoquen nuevas situaciones de violencia fuera de ellas.

Mike McLusky pertenece a una familia que ejerce una influencia considerable en Kingstown.

La familia McLusky construyó su poder alrededor del sistema carcelario, un negocio que atraviesa la economía local y condiciona las relaciones entre sus habitantes.

Mike intenta mantener cierta estabilidad, pero sus decisiones lo obligan a involucrarse en enfrentamientos cada vez más peligrosos. La violencia, las represalias y los intereses económicos dificultan cualquier intento de negociación.

La serie también muestra cómo las tensiones dentro de las cárceles afectan a los familiares de los detenidos, a los trabajadores penitenciarios y a los vecinos de Kingstown.

A medida que avanza la historia, el protagonista debe enfrentar consecuencias personales por su participación en un sistema donde las alianzas cambian constantemente.

Taylor Sheridan y el vínculo con Yellowstone

Uno de los principales responsables de la producción es Taylor Sheridan, guionista, director y creador de Yellowstone, la serie protagonizada por Kevin Costner que dio origen a distintas historias derivadas.

Sheridan también desarrolló ficciones como 1883, 1923, Tulsa King y Lioness, caracterizadas por sus conflictos de poder y personajes que actúan en entornos marcados por la violencia.

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En Mayor of Kingstown, trasladó ese interés hacia el sistema penitenciario estadounidense, con una trama que explora las relaciones entre instituciones públicas y organizaciones criminales.

Jeremy Renner y el futuro de Mayor of Kingstown

Jeremy Renner, conocido por interpretar a Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, encabeza el reparto desde la primera temporada.

Su personaje debe negociar con sectores enfrentados mientras intenta proteger a su familia y conservar una posición de influencia dentro de la ciudad.

Mayor of Kingstown, el drama criminal que lleva 4 temporadas.

El actor continuó vinculado al proyecto después del grave accidente que sufrió en enero de 2023, cuando una máquina quitanieves lo atropelló cerca de su residencia en Nevada.

La cuarta temporada se estrenó originalmente en 2025, mientras que la producción obtuvo una renovación para una quinta y última entrega.

Cómo es el reparto de Mayor of Kingstown