Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una antigua estrella de Hollywood que enfrenta dificultades profesionales al cumplir 50 años.

Demi Moore protagoniza La sustancia, una película de terror psicológico y corporal que convirtió la obsesión por la juventud en el centro de su historia.

La producción francesa y estadounidense se incorporó al catálogo de Netflix, donde encontró una nueva oportunidad de llegar al público después de su recorrido por los cines. Y pronto se ubicó entre lo más visto.

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Con una duración de 141 minutos, La sustancia fue escrita y dirigida por Fargeat, realizadora francesa que anteriormente estuvo al frente de Revenge, estrenada en 2017. Su propuesta utiliza transformaciones físicas extremas para representar conflictos relacionados con la imagen personal.

De qué trata La sustancia

La historia sigue a Elisabeth Sparkle, una antigua estrella de Hollywood que conduce un programa televisivo de ejercicios y enfrenta dificultades profesionales al cumplir 50 años.

Cuando un ejecutivo decide reemplazarla por una figura más joven, Elisabeth descubre un misterioso tratamiento que promete generar una versión mejorada de ella misma.

La sustancia fue escrita y dirigida por Fargeat, realizadora francesa que utiliza transformaciones físicas extremas para representar conflictos relacionados con la imagen personal.

El procedimiento consiste en utilizar una sustancia que permite crear un segundo cuerpo, más joven y aparentemente perfecto. Así aparece Sue, interpretada por Margaret Qualley.

Sin embargo, ambas versiones deben compartir su existencia bajo reglas estrictas. Cada una puede permanecer activa durante siete días antes de intercambiar su lugar con la otra.

El tráiler oficial de La Sustancia, con Demi Moore.

Cuando Sue comienza a disfrutar de una creciente popularidad, la relación entre las dos identidades se vuelve cada vez más conflictiva.

La necesidad de conservar la juventud y el reconocimiento público desencadena consecuencias físicas y psicológicas que transforman la vida de Elisabeth.

La historia real que inspiró La sustancia

Aunque la película presenta un tratamiento inexistente y acontecimientos sobrenaturales, su argumento no está basado en un caso real.

De todos modos, la inspiración surgió de las experiencias personales de Coralie Fargeat y de su observación sobre las exigencias sociales que enfrentan las mujeres a medida que envejecen.

La directora explicó en distintas entrevistas que comenzó a desarrollar la historia cuando se acercaba a los 40 años y experimentó inquietudes relacionadas con el paso del tiempo.

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Su intención fue representar cómo los estándares de belleza pueden llevar a las personas a rechazar su propia imagen y competir con versiones idealizadas de sí mismas.

El personaje de Elisabeth también refleja las presiones de la industria del entretenimiento, donde la edad puede condicionar las oportunidades laborales de las actrices.

Los premios y el reconocimiento internacional

La sustancia se presentó en el Festival de Cannes de 2024, donde Coralie Fargeat recibió el premio al mejor guion.

Posteriormente, la película obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar de 2025, incluidas mejor película, mejor directora y mejor actriz para Demi Moore.

Margaret Qualley es Sue en La sustancia, el éxito de Netflix.

Finalmente, ganó la estatuilla a mejor maquillaje y peluquería, gracias al trabajo realizado para representar las transformaciones corporales de sus personajes.

Moore también obtuvo el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical, uno de los principales reconocimientos de su carrera.

Cómo es el reparto de La sustancia