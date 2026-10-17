Dwayne Johnson dejó de lado por un momento sus habituales personajes de acción para convertirse en uno de los seres más poderosos de DC Comics. El resultado fue Black Adam, película que recupera a un histórico villano de los cómics para transformarlo en un antihéroe dispuesto a imponer su propia idea de justicia.

Disponible en Netflix, la película dura 2 horas y 5 minutos y fue dirigida por Jaume Collet-Serra, responsable de Jungle Cruise, Non-Stop y El pasajero. El guion fue escrito por Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

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Estrenada originalmente en 2022, la producción combina fantasía y acción con un protagonista que se diferencia de los superhéroes tradicionales: Black Adam no duda en matar a sus enemigos y tampoco pretende convertirse en un modelo moral.

De qué trata Black Adam

La historia comienza en Kahndaq, una antigua civilización sometida por un rey que busca obtener poderes sobrenaturales. Allí surge Teth-Adam, un hombre dotado con habilidades extraordinarias vinculadas con los dioses egipcios.

Black Adam recupera a un histórico villano de los cómics para transformarlo en un antihéroe dispuesto a imponer su propia idea de justicia.

Casi 5.000 años después, Black Adam es liberado de su tumba y reaparece en el mundo moderno. Sus poderes incluyen fuerza y velocidad sobrehumanas, capacidad de volar y resistencia prácticamente ilimitada.

Pero su regreso provoca preocupación. Sus métodos violentos chocan con los principios de otros personajes de DC y llevan a Amanda Waller a intervenir.

El tráiler oficial de la película Black Adam.

La misión de detenerlo queda en manos de la Sociedad de la Justicia, un grupo encabezado por Hawkman e integrado por Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone. El enfrentamiento inicial termina dando paso a una amenaza mayor que obliga a los personajes a reconsiderar quién ocupa realmente el lugar del héroe y quién el del villano.

Por qué Black Adam dividió a la crítica y conquistó al público

La película tuvo una recepción particularmente dividida. En Rotten Tomatoes conserva apenas 39% de aprobación entre los críticos, mientras que el porcentaje del público verificado alcanza el 87%.

Las principales críticas estuvieron dirigidas al guion y al desarrollo de los personajes. Incluso las primeras reseñas destacaban que la historia priorizaba tanto las secuencias de acción que dejaba poco espacio para profundizar en sus protagonistas.

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Entre sus puntos fuertes aparecen precisamente el ritmo, los efectos visuales y las numerosas escenas de combate. También fue elogiada la participación de Pierce Brosnan como Doctor Fate, uno de los integrantes más experimentados de la Sociedad de la Justicia.

Para Johnson, además, se trató de un proyecto largamente buscado. El actor estuvo vinculado durante años con Black Adam antes de que la película finalmente llegara a los cines.

La película de DC Comic dura 2 horas y 5 minutos.

Aunque el personaje nació en los cómics como enemigo de Shazam, la adaptación decidió alejarlo del concepto tradicional de supervillano. La película lo presenta como un antihéroe marcado por su pasado y dispuesto a utilizar métodos que Superman o la Sociedad de la Justicia rechazarían.

Cómo es el reparto de Black Adam