Tres figuras de la pantalla argentina: Wexler, la China y Belloso.

La Patagonia argentina es el escenario de ‘Hija del fuego: la venganza de la bastarda’, una serie de suspenso y drama protagonizada por Eugenia “la China” Suárez. La ficción sigue a una mujer que regresa al lugar donde nació con un plan cuidadosamente preparado para vengarse de quienes marcaron su pasado.

La producción de 2025 se incorporó al catálogo de Disney+ como una de las apuestas argentinas de la plataforma. La historia combina elementos del thriller con el melodrama y las relaciones sentimentales.

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La primera temporada cuenta con 22 episodios, de unos 30 minutos cada uno. Fue creada por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, con una historia que se desarrolla principalmente en la localidad patagónica de Villa La Angostura.

De qué trata ‘Hija del fuego: la venganza de la bastarda’

La trama comienza cuando Letizia, una mujer que vivió durante años en el extranjero, llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local.

Su aparición despierta curiosidad entre los habitantes, que desconocen las verdaderas razones de su regreso. Detrás de su aparente tranquilidad, la protagonista esconde una identidad y una historia familiar que busca mantener en secreto.

La primera temporada de ‘Hija del fuego: la venganza de la bastarda’ cuenta con 22 episodios de media hora cada uno.

Letizia organiza una venganza contra las personas que considera responsables de una tragedia de su infancia. Para conseguirlo, se acerca a distintas familias del pueblo y utiliza sus vínculos personales para obtener información.

Sin embargo, sus planes se complican cuando comienza a desarrollar sentimientos por un hombre que podría alterar sus decisiones.

El tráiler oficial de Hija del fuego: la venganza de la bastarda.

Mientras avanza la investigación sobre los acontecimientos del pasado, aparecen secretos familiares, enfrentamientos económicos y relaciones que conectan a varios habitantes de la localidad.

La Patagonia como escenario de la historia

Uno de los elementos centrales de la serie es su ambientación en el sur argentino. La producción utilizó paisajes de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

Los bosques, las montañas y los lagos funcionan como escenario de una historia que contrasta la tranquilidad aparente del pueblo con los conflictos de sus protagonistas.

El rodaje también incluyó locaciones en Buenos Aires. La combinación de escenarios permitió representar tanto la vida cotidiana de la comunidad como los espacios vinculados con las familias de mayor poder económico.

Los protagonistas y el regreso de la China Suárez

La ficción marca el regreso de La China Suárez a un papel protagónico en una producción argentina de larga duración.

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La actriz, conocida por sus participaciones en Casi ángeles y Argentina, tierra de amor y venganza, interpreta a una mujer que debe sostener una identidad construida para ejecutar su plan.

La producción de 2025 se incorporó al catálogo de Disney+ como una de las apuestas argentinas de la plataforma.

Eleonora Wexler, quien participó en ficciones como Valientes y Golpe al corazón, integra el elenco junto con Carlos Belloso, reconocido por sus trabajos en Los simuladores y Tumberos.

Cómo es el reparto de ‘Hija del fuego: la venganza de la bastarda’