Una de las actrices argentinas más destacadas es Mercedes Morán.

Después de su participación en Mis muertos tristes, la miniserie basada en los relatos de Mariana Enriquez, Mercedes Morán tiene otra producción para quienes disfrutan de sus interpretaciones. Se trata de Norma, una comedia dramática argentina que aborda las relaciones familiares, los mandatos sociales y la posibilidad de comenzar de nuevo.

Estrenada en 2023, la película está disponible en Netflix y cuenta con Morán como protagonista, acompañada por Alejandro Awada, Lorena Vega y Mercedes Scápola. Su historia combina situaciones cotidianas con momentos de humor y reflexiones sobre la independencia personal.

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Con una duración de 93 minutos, fue dirigida por Santiago Giralt, quien también escribió el guion.

De qué trata Norma

La protagonista es Norma, una mujer de unos 60 años que vive en una pequeña localidad y mantiene una rutina aparentemente tranquila. Está acostumbrada a ocuparse de su familia, atender las necesidades de los demás y cumplir con las expectativas de su entorno.

Norma es, una comedia dramática argentina que aborda las relaciones familiares y los mandatos sociales.

Sin embargo, todo cambia cuando Rosita, su empleada doméstica, decide renunciar. La noticia provoca una crisis inesperada y obliga a Norma a revisar una relación que había dado por sentada durante años.

A partir de ese momento, comienza a cuestionar diferentes aspectos de su vida, desde su matrimonio hasta los vínculos con sus hijos y amistades. Lo que inicialmente parece un problema doméstico se transforma en una oportunidad para descubrir deseos que había postergado.

El tráiler oficial de Norma, con Mercedes Morán.

|n ese proceso conoce a Judith, una mujer que la impulsa a explorar experiencias diferentes y a desafiar algunas de las reglas que siempre había respetado.

La relación entre ambas introduce situaciones cómicas y permite mostrar el contraste entre una vida organizada alrededor de las obligaciones y otra construida desde las decisiones personales.

Una película escrita por Mercedes Morán

Uno de los aspectos particulares del film es que Mercedes Morán no solamente interpreta al personaje principal, sino que también participó en la escritura del guion junto con Santiago Giralt.

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El director argentino es conocido por películas como Las hermanas L., Toda la gente sola, Antes del estreno y Primavera. Con esta producción regresó al largometraje de ficción después de varios años dedicado a otros proyectos audiovisuales.

La película tuvo su estreno comercial en los cines argentinos en octubre de 2023 y posteriormente llegó al streaming.

Qué dijo la crítica sobre Norma

La recepción destacó especialmente el tratamiento de una protagonista femenina que atraviesa una etapa de transformación personal.

Mercedes Morán junto a la actriz Lorena Vega en la película Norma.

La historia también aborda cuestiones vinculadas con la maternidad, el matrimonio, las diferencias generacionales y las relaciones laborales dentro del ámbito doméstico.

Aunque su tono es diferente del suspenso sobrenatural de Mis muertos tristes, ambas producciones comparten la presencia de una protagonista que debe enfrentarse a situaciones capaces de modificar profundamente su vida.

Cómo es el reparto de Norma