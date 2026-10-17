Más de 20 años después de su llegada a los cines, Deuda de sangre encontró una nueva oportunidad entre los espectadores. El thriller policial dirigido y protagonizado por Clint Eastwood ingresó entre las películas más vistas de Netflix en Argentina, manteniéndose cómoda en el Top 10 nacional.

La película dura 1 hora y 50 minutos y fue estrenada originalmente en 2002. Eastwood tenía 72 años cuando interpretó a un veterano investigador del FBI obligado a resolver un asesinato mientras atraviesa una delicada recuperación médica.

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El guion fue escrito por Brian Helgeland, ganador del Oscar por Los Ángeles al desnudo y posteriormente responsable del libreto de Río Místico. La historia adapta una novela del escritor estadounidense Michael Connelly, creador del popular detective Harry Bosch.

De qué trata Deuda de sangre

Eastwood interpreta a Terry McCaleb, un experimentado perfilador del FBI especializado en asesinos seriales. Mientras intenta detener a un criminal que lo desafía dejando mensajes en las escenas de sus delitos, sufre un ataque cardíaco que lo obliga a abandonar la investigación.

Deuda de sangre dura 1 hora y 50 minutos, fue estrenada originalmente en 2002; pero ahora es furor en Netflix.

Dos años después, McCaleb está retirado y acaba de recibir un trasplante de corazón. Vive en una embarcación y debe respetar una estricta rutina para recuperarse, hasta que recibe la visita de Graciella Rivers.

La mujer le revela que el corazón trasplantado pertenecía a su hermana, Gloria Torres, asesinada durante un robo. Graciella le pide entonces que utilice su experiencia como investigador para encontrar al responsable de su muerte.

El tráiler oficial de la película Blood Work, con Clint Eastwood.

Aunque su médica le advierte que no está en condiciones de afrontar semejante esfuerzo, McCaleb acepta investigar. Pronto comienza a detectar irregularidades y conexiones que indican que la muerte de Gloria podría esconder algo mucho más complejo que un asalto que salió mal.

La historia está basada en una novela de Michael Connelly

Deuda de sangre adapta Blood Work, novela publicada por Michael Connelly en 1998. El libro presentó por primera vez a Terry McCaleb, personaje que posteriormente volvió a aparecer en otras obras del escritor.

La premisa del trasplante está inspirada además en una experiencia cercana al propio Connelly. Uno de sus amigos recibió un trasplante de corazón, situación que llevó al escritor a preguntarse qué ocurriría si un investigador descubriera que el órgano que le salvó la vida pertenecía a una víctima de asesinato.

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La adaptación introdujo varios cambios respecto del material original, aunque conservó esa particular conexión entre investigador y víctima como motor de la historia.

En su estreno, la película tuvo una recepción crítica dividida. Rotten Tomatoes registra un 52% de aprobación entre los críticos, mientras que Metacritic le asigna 64 puntos sobre 100.

El personaje de Eastwood en la ficción recibe un trasplante de corazón.

Tampoco consiguió convertirse en un éxito comercial: recaudó aproximadamente 31,8 millones de dólares en todo el mundo, por debajo de su presupuesto estimado de 50 millones.

Sin embargo, su llegada al Top 10 argentino de Netflix le permitió ahora encontrar una nueva audiencia más de dos décadas después.

Cómo es el reparto de Deuda de sangre