Uno de sus principales atractivos es la interpretación de Gary Oldman, ganador del Oscar por Las horas más oscuras.

Las series de espionaje suelen presentar agentes sofisticados, operaciones impecables y misiones internacionales. Sin embargo, Slow Horses construyó su éxito con una propuesta diferente: un grupo de espías británicos que cometieron errores graves y fueron apartados de las operaciones más importantes del servicio secreto.

Protagonizada por Gary Oldman, la producción estrenada en 2022 está disponible en Apple TV. Cuenta con 6 temporadas, la última de ellas lanzada el 16 de septiembre de 2026, con nuevos episodios semanales.

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Cada temporada tiene seis capítulos, de aproximadamente 45 a 55 minutos. La serie combina suspenso, humor negro y conflictos políticos, con una historia que se desarrolla principalmente en Londres y explora las contradicciones de los organismos de inteligencia.

De qué trata Slow Horses

La historia sigue a un grupo de agentes del MI5, el servicio de inteligencia interior británico, que fueron trasladados a una oficina conocida como Slough House después de cometer errores profesionales que perjudicaron sus carreras.

La historia de Slow Horses sigue a un grupo de agentes del MI5, el servicio de inteligencia interior británico.

Allí trabajan bajo las órdenes de Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman. Se trata de un veterano del espionaje que aparenta desinterés por su trabajo, descuida su apariencia y trata con desprecio a sus subordinados.

Sin embargo, detrás de su comportamiento desagradable se esconde un agente experimentado, capaz de anticipar movimientos y descubrir conspiraciones que otros integrantes del servicio no consiguen detectar.

El tráiler oficial de la temporada 6 de Slow Horses.

Entre sus subordinados aparece River Cartwright, un joven agente que intenta recuperar su prestigio después de una operación fallida. Su relación con Lamb constituye uno de los principales ejes de la historia.

A medida que avanzan los episodios, el equipo queda involucrado en secuestros, asesinatos y operaciones clandestinas que exponen conflictos internos dentro del MI5.

Por qué Slow Horses conquistó a la crítica

La serie está basada en las novelas del escritor británico Mick Herron, especialmente en la saga literaria Slough House. Su adaptación televisiva fue desarrollada por Will Smith, guionista británico que también trabajó en Veep.

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Uno de sus principales atractivos es la interpretación de Gary Oldman, ganador del Premio Oscar por Las horas más oscuras -cuando se pone en la piel de Winston Churchill en la etapa decisiva de la Segunda Guerra Mundial-. Su personaje en esta serie combina inteligencia, sarcasmo y una actitud deliberadamente desagradable.

La recepción crítica también acompañó su crecimiento. Varias temporadas obtuvieron calificaciones sobresalientes del sitio especializado Rotten Tomatoes y algunas alcanzaron el 100% de aprobación entre las reseñas profesionales.

La sexta temporada de Callos lentos adapta las novelas Joe Country y Slough House.

Además, la producción recibió premios Emmy y BAFTA, mientras que Oldman acumuló nominaciones por su interpretación de Jackson Lamb.

La sexta temporada adapta las novelas Joe Country y Slough House. Sus nuevos episodios recuperan personajes anteriores y presentan amenazas que vuelven a comprometer la seguridad del equipo.

Cómo es el reparto de Slow Horses