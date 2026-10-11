Las historias de mafiosos suelen tener hombres como protagonistas, pero Las reinas del crimen (The Kitchen) cambia esa lógica. La película sigue a tres mujeres que pasan de estar relegadas dentro de una organización criminal a tomar el control de sus negocios en uno de los barrios más peligrosos de Nueva York.

Disponible en Netflix y Apple TV, la producción dura 102 minutos y está dirigida y escrita por Andrea Berloff, guionista nominada al Oscar por Letras explícitas: Straight Outta Compton. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss forman el trío central de este drama criminal.

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La película mezcla violencia, disputas mafiosas y el cambio que atraviesan sus protagonistas cuando descubren que pueden administrar los negocios mejor que los hombres que las rodean.

De qué trata Las reinas del crimen

Kathy, Ruby y Claire están casadas con integrantes de la mafia irlandesa que opera en Hell’s Kitchen. Sus vidas cambian cuando el FBI detiene a sus maridos y los envía a prisión, dejándolas prácticamente sin recursos.

Elisabeth Moss interpreta a Claire Walsh, la más violenta de las tres.

El dinero que reciben de la organización no alcanza para mantenerse y las tres deciden actuar. Primero comienzan a cobrarles a los comerciantes del barrio a cambio de protección, una tarea que tradicionalmente estaba reservada para los hombres de la organización.

Pero rápidamente descubren que son buenas para el negocio.

A medida que consiguen el respaldo de comerciantes cansados de pagar por una protección que no recibían, su influencia aumenta. Las tres avanzan dentro de una estructura dominada por hombres y empiezan a controlar una parte cada vez mayor de las actividades ilegales del barrio.

El tráiler oficial de la película The Kitchen.

El crecimiento también trae nuevos enemigos. Las protagonistas deben enfrentarse con integrantes de su propia organización, rivales de otras familias criminales y las consecuencias de utilizar la violencia para conservar el poder.

El cómic en el que está basada Las reinas del crimen

La película adapta The Kitchen, una historieta escrita por Ollie Masters e ilustrada por Ming Doyle. Fue publicada originalmente en ocho entregas por Vertigo, sello de DC Comics, y posteriormente recopilada en un solo volumen.

La obra también transcurre en Hell’s Kitchen a fines de los años 70 y parte de la misma premisa: tres esposas de mafiosos aprovechan el vacío dejado por sus maridos encarcelados para construir su propio espacio dentro del crimen organizado.

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Andrea Berloff tomó ese material para realizar su debut como directora después de desarrollar buena parte de su carrera como guionista. Además de Straight Outta Compton, participó en los guiones de World Trade Center, dirigida por Oliver Stone, y Blood Father, protagonizada por Mel Gibson.

La adaptación conserva el escenario histórico y el protagonismo femenino, aunque construye tres personalidades diferentes. Kathy intenta mantener ciertos límites mientras gana poder; Ruby encuentra una oportunidad para dejar de estar subordinada, y Claire atraviesa la transformación más violenta.

Las reinas del crimen (The Kitchen) puede verse en Netflix y Apple TV.

El resultado combina el policial mafioso con una historia sobre tres mujeres que descubren nuevas posibilidades precisamente cuando sus maridos desaparecen de escena.

Cómo es el reparto de Las reinas del crimen