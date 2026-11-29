La historia sigue a Loïs Hogan, una joven que comienza sus estudios en la prestigiosa Universidad de Belrose junto a Max, su novio de toda la vida.

Las adaptaciones de novelas románticas juveniles siguen ganando terreno en el streaming. Una de las más recientes es Campus Drivers, una serie francesa que combina relaciones sentimentales, vida universitaria y autos, con una historia que ya había conquistado a los lectores europeos.

Disponible en Prime Video, la producción cuenta con 6 episodios de unos 40 minutos cada uno. Su primera temporada puede verse completa en unas cuatro horas y está protagonizada por Carmen Kassovitz y Baptiste Masseline, quienes interpretan a dos jóvenes con personalidades muy diferentes.

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La ficción apuesta por una fórmula popular entre los seguidores del romance contemporáneo: una convivencia inesperada que transforma una relación inicialmente complicada en algo más profundo. A partir de ese encuentro, los protagonistas deberán enfrentar sus inseguridades y replantearse lo que esperan del amor.

De qué trata Campus Drivers

La historia sigue a Loïs Hogan, una joven que comienza sus estudios en la prestigiosa Universidad de Belrose junto a Max, su novio de toda la vida. Convencida de que tiene un futuro organizado, llega al campus con la expectativa de compartir una nueva etapa con él.

Disponible en Prime Video, la producción cuenta con 6 episodios.

Sin embargo, sus planes se desmoronan cuando la relación termina y se queda sin departamento. Sin demasiadas alternativas, acaba viviendo con Lane O’Neill, uno de los estudiantes más populares.

Lane es carismático, independiente y conocido por evitar los compromisos sentimentales. Además, creó junto a sus amigos Campus Drivers, una aplicación de transporte que se volvió muy popular.

El tráiler oficial de la serie Campus Driver.

La convivencia entre ambos comienza con desencuentros y discusiones. Mientras ella intenta recuperarse de una ruptura dolorosa, él procura mantener la distancia emocional que caracteriza sus relaciones.

Pero compartir el mismo espacio los obliga a conocerse mejor. Las conversaciones, los conflictos cotidianos y las experiencias con sus amigos van modificando la manera en que se perciben.

La exitosa saga de libros que inspiró Campus Drivers

La serie adapta el universo literario creado por C.S. Quill, autora francesa especializada en romance juvenil y adulto joven. Sus novelas comenzaron a ganar popularidad en la plataforma de escritura Fyctia antes de llegar a las librerías.

La saga está compuesta por cinco libros y vendió cerca de un millón de ejemplares en Francia, según informó Amazon. Su éxito se apoya en personajes recurrentes, historias sentimentales conectadas y una ambientación universitaria.

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La primera temporada toma como referencia Supermad, la novela que presenta el vínculo entre Loïs y Lane. Los siguientes volúmenes, Book Boyfriend, Crash Test, Love Machine y Good Luke, amplían las historias de otros integrantes del grupo.

La serie adapta el universo literario creado por C.S. Quill, autora francesa especializada en romance juvenil y adulto joven.

El proyecto televisivo fue creado por Thomas Boullé, mientras que Tom Goris y Vianney Lebasque estuvieron a cargo del guion y la dirección.

La adaptación también incorpora humor, conflictos familiares y amistades que evolucionan junto con los protagonistas. Aunque existe material literario para continuar la historia, todavía no se confirmó oficialmente una segunda temporada.

Cómo es el reparto de Campus Drivers