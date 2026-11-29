Anne Hathaway tuvo una especial preparación para interpretar a una cantante de fama mundial.

Anne Hathaway vuelve a sorprender con un personaje muy diferente a los que marcaron su carrera. En Mother Mary, la actriz interpreta a una célebre cantante que atraviesa una crisis personal y profesional, en una historia donde la música, la moda y los conflictos emocionales se combinan con elementos de suspenso.

La película está disponible en HBO Max y tiene una duración de 111 minutos. Dirigida por David Lowery y producida por A24, llegó directamente al streaming sin estrenarse en los cines locales, aunque sí tuvo un recorrido por las salas estadounidenses.

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La propuesta se aleja de los dramas musicales tradicionales y apuesta por una atmósfera oscura, cargada de simbolismos, en un relato que explora las consecuencias de la fama y los vínculos que pueden quedar destruidos detrás del éxito.

De qué trata Mother Mary

La historia sigue a Mother Mary, una estrella internacional del pop que se prepara para regresar a los escenarios después de atravesar un período complicado. Sin embargo, antes de concretar su presentación, decide reencontrarse con alguien fundamental en su pasado.

La transformación de Anne Hathaway y la música de Mother Mary.

Se trata de Sam Anselm, una reconocida diseñadora de vestuario que fue su mejor amiga y una de las responsables de construir su imagen artística. Ambas se distanciaron después de una traición que dejó heridas difíciles de superar.

La cantante necesita que Sam confeccione un vestido para su esperado regreso. Lo que comienza como un encargo profesional pronto se transforma en un encuentro incómodo, donde aparecen viejos resentimientos, recuerdos y secretos que ninguna de las dos consiguió dejar atrás.

El tráiler oficial de la película Mother Mary, con Anne Hathaway.

Mientras trabajan juntas, la relación adquiere una intensidad cada vez mayor. Los límites entre la admiración, la dependencia emocional y el resentimiento comienzan a desdibujarse, al mismo tiempo que surgen acontecimientos intrincados de explicar.

La transformación de Anne Hathaway y la música de Mother Mary

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la preparación de Hathaway para interpretar a una cantante de fama mundial. La actriz dedicó cerca de dos años a trabajar su voz y tomó como referencia a Beyoncé para construir la presencia escénica del personaje.

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La banda sonora incluye canciones originales desarrolladas con la participación de Charli XCX, Jack Antonoff y FKA twigs, artistas vinculados con diferentes estilos de la música contemporánea.

El vestuario, diseñado por Bina Daigeler, también ocupa un lugar central. Los vestidos, las referencias religiosas y las prendas utilizadas sobre el escenario funcionan como una extensión de la personalidad de la protagonista.

La película está disponible en HBO Max y tiene una duración de 111 minutos.

Lowery, responsable de Historia de fantasmas y La leyenda del caballero verde, utiliza estos elementos para construir un drama psicológico que combina el espectáculo musical con el misterio.

En Rotten Tomatoes, la película alcanzó un 69% de valoraciones positivas entre los especialistas, que destacaron especialmente las actuaciones y su ambiciosa estética visual.

Cómo es el reparto de Mother Mary