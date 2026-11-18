Una mujer que no sale de su casa desde hace una década, un asesinato sin resolver y un rostro que aparece inesperadamente en televisión. Esos son los elementos que impulsan La trampa, una miniserie alemana que apuesta por el suspenso psicológico y los secretos del pasado.

La producción está disponible en Netflix, cuenta con 6 episodios de entre 43 y 52 minutos y presenta una historia donde los recuerdos, las sospechas y las mentiras se entrelazan hasta poner en duda las certezas de sus personajes.

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La ficción fue creada y dirigida por Isabel Kleefeld, responsable de Mi dulce niña, otra producción alemana que llamó la atención de los espectadores del género. Su nueva propuesta adapta una novela de Melanie Raabe y utiliza un crimen familiar como punto de partida.

De qué trata La trampa

La historia sigue a Lisa Konrad, una escritora que permanece recluida después de presenciar el asesinato de su hermana Anna. Aunque transcurrieron diez años, el crimen continúa sin resolverse y la protagonista no consiguió recuperar su vida anterior.

Friederike Becht como Lisa Konrad.

Su aislamiento se interrumpe cuando observa una entrevista televisiva y cree reconocer al hombre responsable de aquella muerte. Se trata de Robert Lenzen, un periodista conocido que parece llevar una existencia completamente normal.

Convencida de haber encontrado al culpable, decide organizar un encuentro que le permita obtener pruebas. Para conseguirlo, escribe una novela inspirada en el asesinato y acepta conceder una entrevista, pero exige que sea Lenzen quien la realice.

El tráiler oficial de la serie La Trampa, en Netflix.

El encuentro tendrá lugar en su propia casa, un espacio que conoce perfectamente y donde espera mantener el control. Sin embargo, el periodista también comienza a investigar a la misteriosa autora y sus verdaderas intenciones.

La tensión surge del enfrentamiento psicológico entre ambos personajes, porque ninguno conoce por completo los planes del otro. A medida que avanza la investigación, los recuerdos de Lisa adquieren nuevas interpretaciones y aparecen interrogantes sobre su entorno familiar.

Una historia basada en una novela de Melanie Raabe

La miniserie adapta La trampa, una novela de la escritora alemana Melanie Raabe que construye su misterio alrededor de una narradora marcada por una experiencia traumática.

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La adaptación conserva el conflicto central, pero aprovecha el lenguaje audiovisual para desarrollar la incertidumbre mediante silencios, espacios cerrados y conversaciones donde cada detalle puede adquirir importancia.

Otro elemento destacado es la relación entre realidad y ficción. La novela que escribe Lisa no funciona únicamente como una obra literaria: también forma parte de su estrategia para acercarse al hombre que considera responsable del crimen.

Esa combinación convierte la escritura en una herramienta de investigación y plantea una pregunta constante: cuánto puede confiarse en los recuerdos de alguien que lleva años intentando comprender un episodio violento.

La producción está disponible en Netflix, cuenta con 6 episodios de entre 43 y 52 minutos .

Qué dice la crítica sobre el thriller alemán

Algunos críticos destacaron el planteo inicial y las actuaciones, mientras otros cuestionaron la complejidad de la narración y el desarrollo de sus diferentes conflictos.

Muchos valoran especialmente la construcción de la protagonista, aunque señalan que la serie no siempre consigue aprovechar todas las posibilidades de su argumento.

Cómo es el reparto de La trampa