La aparición de un nuevo Ghostface amenaza con destruir la estabilidad en Scream 7.

La saga volvió a reunir a varios de sus personajes más recordados en una película que apuesta por la nostalgia y el suspenso. Scream 7 recupera a Neve Campbell y a Matthew Lillard, dos figuras fundamentales de la historia que comenzó allá por 1996.

La película de 114 minutos de duración se puede ver tanto en Netflix como en Paramount+. Dirigida por Kevin Williamson, responsable del guion original de la franquicia, conecta los acontecimientos actuales con las primeras entregas de una serie cinematográfica que cumplió treinta años.

De qué trata Scream 7

La trama encuentra a Sidney Prescott intentando llevar una vida tranquila después de sobrevivir a numerosos ataques. Alejada de Woodsboro, formó una familia y construyó una rutina que parecía permitirle dejar atrás los episodios violentos de su juventud.

// Lo más visto en Netflix: la miniserie de terror fantástica con un galán juvenil de los 90

Sin embargo, la aparición de un nuevo Ghostface amenaza con destruir esa estabilidad. El asesino comienza a perseguir a su hija adolescente, Tatum, y obliga a la protagonista a enfrentar nuevamente los recuerdos que intentó superar.

La trama encuentra a Sidney Prescott intentando llevar una vida tranquila después de sobrevivir a numerosos ataques.

La amenaza adquiere una dimensión familiar, porque Sidney ya no debe preocuparse únicamente por su supervivencia. Ahora necesita proteger a una joven que comienza a experimentar el mismo miedo que marcó su adolescencia.

El tráiler oficial de la película Scream 7.

Mientras intenta descubrir quién se esconde detrás de la máscara, la investigación recupera elementos de los crímenes anteriores. Los secretos, las sospechas y las referencias al pasado vuelven a ocupar un lugar central.

Regresos que entusiasman a los fanáticos de Scream

El primero es el de Neve Campbell, ausente en Scream 6 por diferencias relacionadas con su remuneración. Su regreso permite recuperar a Sidney como protagonista después de una entrega centrada en otros sobrevivientes.

// Medusa, temporada 2, conquista Netflix: regresos y actores que se suman a la serie colombiana

La actriz vuelve a interpretar al personaje que la convirtió en una referencia del terror contemporáneo. Esta vez, su historia incorpora la maternidad y el temor de que su hija repita las experiencias traumáticas que ella atravesó.

El segundo retorno es el de Matthew Lillard, quien interpretó a Stu Macher, uno de los asesinos de la película original. Su participación generó especial curiosidad porque aquel personaje había muerto al final de la primera entrega.

El regreso a los orígenes de la franquicia

Otro aspecto destacado es la participación de Kevin Williamson como director. El cineasta escribió el guion de la primera película, dirigida por Wes Craven, y contribuyó a renovar el género mediante una combinación de violencia, humor y referencias cinematográficas.

La película de 114 minutos de duración se puede ver tanto en Netflix como en Paramount+.

Su regreso representa una conexión directa con el origen de la historia, especialmente por la importancia que adquieren los recuerdos y las consecuencias de los crímenes anteriores.

La séptima entrega también obtuvo una importante respuesta comercial: superó los 200 millones de dólares de recaudación mundial y se convirtió en la película más taquillera de la franquicia.

Cómo es el reparto de Scream 7