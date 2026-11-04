Josh Hartnett interpreta a Calvin Penney, un pescador viudo que vive con el recuerdo de la muerte de su padre.

Una criatura desconocida amenaza a una comunidad pesquera de Canadá en Bajo la superficie, la miniserie de terror fantástico protagonizada por Josh Hartnett. La producción llegó a Netflix y rápidamente consiguió ubicarse como la ficción más vista de la plataforma.

La serie, cuyo título original es Below, tiene 6 episodios de entre 35 y 40 minutos. Fue creada por Jesse McKeown, guionista de The Umbrella Academy, y cuenta también con las actuaciones de Mackenzie Davis y Charlie Heaton.

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La historia combina el misterio sobrenatural con conflictos familiares y problemas ambientales. Su escenario es Terranova y Labrador, una región canadiense marcada por la actividad pesquera, los paisajes costeros y las dificultades económicas de sus pequeñas comunidades.

De qué trata Bajo la superficie

La historia comienza en 1986, cuando una familia intenta trasladar una casa por el agua durante un proceso de reubicación. Sin embargo, una fuerza desconocida provoca una tragedia que cambia para siempre la vida de uno de los niños.

Bajo la superficie tiene 6 episodios y pronto se ubicó como la serie N°1 de Netflix.

Cuarenta años después, aquel sobreviviente es Calvin Penney, un pescador viudo que vive con el recuerdo de la muerte de su padre. Ahora debe proteger a sus hijos mientras enfrenta una nueva amenaza procedente del océano.

Una serie de acontecimientos inexplicables altera la tranquilidad del pueblo: un barco desaparece, dos turistas mueren y un enorme iceberg aparece cerca de la costa con características que desconciertan a los habitantes.

El tráiler oficial de la serie Bajo la Superficie. en Netflix.

La situación llama la atención de Fonda Howander, una bióloga marina que investiga los fenómenos y sospecha que una criatura de grandes dimensiones podría encontrarse bajo el agua.

Mientras Calvin y Fonda buscan respuestas, la comunidad debe decidir si acepta abandonar sus hogares ante las dificultades económicas y ambientales que enfrenta.

Josh Hartnett y su regreso al terror

Uno de los principales atractivos de la miniserie es Josh Hartnett, actor que alcanzó popularidad a finales de los años 90 gracias a películas como Halloween H20 y Aulas peligrosas.

Posteriormente protagonizó Pearl Harbor, La caída del halcón negro y 40 días y 40 noches, que consolidaron su reconocimiento internacional.

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En los últimos años participó en Oppenheimer, de Christopher Nolan, y La trampa, dirigida por M. Night Shyamalan.

En esta producción interpreta a un hombre marcado por una tragedia familiar, cuya experiencia con el mar lo convierte en una figura central para comprender los acontecimientos.

La historia real detrás del pueblo de Bajo la superficie

Aunque la criatura pertenece a la ficción, el pueblo de Snook’s Arm existió realmente en Terranova. Sus habitantes fueron reubicados después de décadas de dificultades económicas relacionadas con la pesca.

Su escenario es Terranova y Labrador, una región canadiense marcada por la actividad pesquera.

La comunidad sufrió especialmente las consecuencias del colapso de la pesca del bacalao en 1992. En 2017, las autoridades provinciales aprobaron un programa de reubicación de sus residentes.

McKeown utilizó ese contexto histórico para construir una historia que combina el terror fantástico con la desaparición de pequeñas comunidades costeras.

Cómo es el reparto de Bajo la superficie