Ángel de Brito sorprendió con una serie de mensajes en el canal de Instagram de LAM en los que reveló detalles de la interna que se habría generado en América ante la salida de LAM de su grilla. El conductor habló de negociaciones salariales, pases de panelistas y diferencias entre los integrantes de los distintos programas, en medio de los movimientos que se proyectan para la televisión a partir de enero.

Según contó el periodista, Canal 9 planea renovar buena parte de su programación con los ciclos de la productora, entre ellos LAM, SQP y DDM, aunque advirtió que Julián Weich y Bendita seguirían al aire aunque en un nuevo horario. Pero uno de los datos más fuertes que aportó De Brito tiene que ver con las negociaciones en América para retener a los integrantes de SQP.

Los posteos de Ángel de Brito sobre América TV (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“A los panelistas de SQP les ofrecieron sueldazos para que no se vayan al 9, lo que generó internas porque los de Intrusos o Primicias ya cobran 3 o 4 veces menos”, aseguró. El conductor también publicó que América convocó a Denise Dumas para conducir durante el verano en el horario de las 20 y que Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli fueron convocadas para integrar el panel.

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Lejos de quedarse solamente con las cuestiones salariales, el periodista publicó otro mensaje con una fuerte crítica hacia quienes, según su mirada, cuestionan los movimientos de figuras entre canales. “No se coman cualquier versión de quienes quedaron disconformes con un canal o una conductora”, advirtió. Y agregó: “Hay cronistas y panelistas que no lograron consolidarse y fueron reemplazados sin que eso afectara al programa”, dijo en relación a las novedades que van contando en redes y streaming ex colaboradores suyos como Ale Castelo o Santiago Sposato.

Los posteos de Ángel de Brito sobre América TV (Foto: Instagram @elejercitodelam)

En ese mismo mensaje, De Brito dejó una frase que pareció dirigida a quienes cuestionan su trayectoria y sus decisiones profesionales: “Pasar de un ciclo a otro no siempre es sinónimo de talento, éxito o reconocimiento. No confundan trayectoria con protagonismo, ni resentimiento con verdad”. También ironizó sobre algunas cuestiones internas de la televisión y anticipó que todavía tenía más información para contar.

Por último, el conductor recordó un episodio que lo habría enfrentado con las autoridades de América durante la entrega de los Martín Fierro de Cable. Según relató, cuando Fede Flowers cubría la ceremonia para LAM, el equipo quedó ubicado detrás de un corralito, mientras otros programas del canal estaban sobre la alfombra roja.

Los posteos de Ángel de Brito sobre América TV (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“Cuando la producción se quejó de que estábamos en un corralito, la jefa de prensa del canal Marisol Grasso contestó: ‘Tiene lugar solo América’ en el evento”, contó. Un relato que volvió a poner sobre la mesa las diferencias internas y el clima de tensión que rodea a los movimientos de la televisión de cara a la próxima temporada.

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