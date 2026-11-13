Días atrás se confirmó que Santiago del Moro estará a cargo de la conducción de “Bailando con las estrellas”, el nuevo ciclo que saldrá por la pantalla de Telefe. Se trata de una adaptación del formato internacional Dancing with the Stars que fue comparado inmediatamente con “Bailando por un sueño”, de Marcelo Tinelli.

Si bien “Bailando con las estrellas” debutará en la pantalla en 2027, Ángel de Brito ya dio a conocer al primer convocado. “Es una figura con cartel, es mujer”, comenzó diciendo a modo de enigmático. “Participó en un reality también… no es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música”, agregó.

Finalmente, el conductor de LAM reveló: “La primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui”. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más nombres de la lista. Uno de los más comentados es Wanda Nara, quien ya ganó este certamen en Italia.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

SANTIAGO DEL MORO, SOBRE SU CONDUCCIÓN EN “BAILANDO CON LAS ESTRELLAS”

Santiago del Moro salió a opinar sobre el revuelo que generó el anuncio de su conducción en “Bailando con las estrellas” y las inmediatas comparaciones al “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli. En “El Club del Moro” (La 100), dijo: “Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión”.

“La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste”, aclaró el conductor radial que, a su vez, dijo: “A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar”.

Marcelo Tinelli y Santiago del Moro (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

“Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno”, repitió Del Moro que sumó: “Yo solamente soy una persona que ama su trabajo y que le encanta lo que hace. Les cuento la verdad, con este formato vamos a buscar que se me dé la posibilidad de volver a hacer La Cumbre, que fue un éxito que no esperábamos”.

Por último, adelantó más detalles sobre el nuevo programa que se emitirá por Telefe. “Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho”, reveló.