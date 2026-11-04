Este marte se filtró que Santiago del Moro está preparando un nuevo ciclo para debutar en Telefe en 2027 y que despertó polémica debido a que se trata de Bailando con las Estrellas, la versión inglesa del certamen, y Marcelo Tinelli recurrió a la ironía para referirse a su colega.

Un movilero de SQP encontró a Marcelo en la presentación de la tercera temporada de LOL Argentina y le preguntó si estaría dispuesto a volver con el Bailando para competirle a Del Moro.

Marcelo Tinelli y Santiago del Moro (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

“Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele. Así que cuando vi que lo estaba preparando en Telefe con otro formato… Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, reveló el conductor, que este año vio frustrado su regreso a la TV para festejar los 20 años de su ciclo.

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“Para mí el bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming. Si lo hace bien, para mí es un formato espectacular. Más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, así que habrá dos certámenes de baile”, advirtió Marcelo.

“¿Y qué te parece esto de que agarren la idea de un formato que hiciste tanto tiempo y se haga en otro canal?”, quiso saber el cronista. “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones” , dijo Marcelo, que recordó cuando Susana le dijo a él que tenía un programa igual al de ella y rebautizó su productora de ese entonces como “Ideas de Su”.

Marcelo Tinelli y Santiago del Moro (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

Sin embargo, la confesión de Marcelo llegó cuando le preguntaron si aceptaría ponerse al frente del Bailando con las Estrellas en lugar de su versión, más mediática. “Sí, me encantaría, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe. Me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”, cerró Tinelli.

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