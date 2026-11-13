El futuro laboral de Yanina Latorre sigue siendo una incógnita en medio de los movimientos que sacuden a la televisión argentina. Tras la venta de Mandarina al Grupo Octubre, comenzaron a circular versiones sobre un posible desembarco de varios programas de la productora en El Nueve, una situación que podría modificar por completo la programación de América TV.

En este escenario, tanto Yanina Latorre como Ángel de Brito recibieron propuestas para continuar sus carreras en diferentes pantallas. Sin embargo, ninguno confirmó todavía qué decisión tomará de cara a la próxima temporada.

La conductora de SQP reconoció que está atravesando un momento de análisis profesional. Aunque aseguró sentirse cómoda con su equipo actual, admitió que existen ofertas interesantes sobre la mesa y que prefiere evaluar cada alternativa antes de dar una respuesta definitiva. También confesó que no le resulta sencillo afrontar cambios laborales.

LA FOTO DE YANINA LATORRE QUE DESATÓ RUMORES SOBRE SU FUTURO

En medio de tanta incertidumbre, una imagen tomada durante la entrega de los Martín Fierro de Cable volvió a poner el foco sobre su continuidad en América TV.

El periodista Pablo Montagna compartió una fotografía en la que se puede ver a Yanina conversando de manera distendida con Juan Cruz Ávila, CEO y accionista del Grupo América, uno de los empresarios más importantes de la señal.

“Una imagen vale más que mil palabras”, escribió Montagna al publicar la postal, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro estuviera relacionado con las negociaciones por el futuro de la conductora.

La foto de Yanina Latorre con un poderoso empresario que podría definir su futuro en la televisión. Crédito: intsgaram

Lo que más llamó la atención fue que la propia Yanina Latorre decidió repostear la fotografía en sus redes sociales, un gesto que rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible acuerdo para permanecer en América.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre su continuidad ni sobre un eventual pase a El Nueve. Sin embargo, el acercamiento público entre Latorre y uno de los principales responsables del canal podría ser una señal de que las conversaciones siguen abiertas.

Mientras tanto, la conductora mantiene el misterio sobre su próximo paso profesional y deja abierta una de las grandes incógnitas de la televisión argentina de cara a 2027.