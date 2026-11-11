Yanina Latorre decidió romper el silencio y salir al cruce de las críticas que recibió tras quedar envuelta en el escándalo por la carpa VIP durante la misa del papa León XIV. En medio de la polémica por la presencia de figuras del espectáculo en un sector exclusivo del evento religioso, la conductora dio su versión de los hechos en diálogo con El Observador 107.9 y fue contundente: aseguró que no pidió ningún privilegio y que simplemente aceptó una invitación.

“Recibí una invitación y creo que también muchas de las personas que critican, si lo hubieran invitado por ahí hubieran ido. Yo no pedí nada y no exigí nada. A mí me llegó una invitación, la acepté porque me parece que era un hecho histórico”, explicó Yanina, al justificar su presencia en la ceremonia.

En ese sentido, remarcó que este tipo de convocatorias forman parte de los protocolos habituales cuando se trata de acontecimientos de semejante magnitud: “Yo creo que este tipo de invitaciones, cuando va el Papa o cuando van personalidades, existen en todos lados del mundo, en todos lados del mundo”, sostuvo.

Qué pasará con SQP: Yanina Latorre rompió el silencio (captura de América TV)

Qué dijo Yanina Latorre sobre el escándalo de la carpa VIP

Lejos de hacerse responsable por la organización del espacio exclusivo, Latorre apuntó contra quienes definieron la lista de invitados y aclaró que desconocía los criterios utilizados: “No conseguí una entrada por la izquierda, no hice nada. Había un montón de personas. Yo creo que los que tienen que dar explicaciones, si no están de acuerdo con los invitados, el criterio de la invitación, yo no lo conozco, es el que invitó”, disparó.

La conductora también describió cómo fue su recorrido desde que llegó al lugar y negó haber solicitado la carpa, comida o algún tipo de atención especial: “Cuando llegué, a mí alguien me dijo: ‘Es por acá, camina por ahí, dobla ahí, entra ahí’. Yo no pedí una carpa, yo no pedí comida, yo no pedí nada, yo no hice nada”, relató.

Incluso contó que había llegado preparada para permanecer durante toda la ceremonia al aire libre: “Yo creí que iba a ir, por eso fuimos preparadas con Analía, con los anteojos, con la gorra, el agua, los abanicos, porque íbamos a ir”, recordó.

El papa León XIV le dio la bendición a la Argentina en la Basílica de Luján (Foto: captura de TN).

Y agregó, sobre su paso por el sector cuestionado: “Estuvimos una hora en una carpa que yo no pedí, yo no contraté, yo no saqué, yo no pagué, ni contraté un catering. Y después pasamos a las sillas donde estábamos nosotros, con los curas”.

Uno de los momentos más fuertes de su descargo llegó cuando respondió a quienes le reclamaban que diera explicaciones públicamente: “Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”, lanzó, visiblemente molesta por los cuestionamientos.

“Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”.

“Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos, los ofendí en algo, les pido perdón. Y no se me caen los anillos por pedir perdón”, siguió.

Por último, explicó que su intención nunca fue banalizar una ceremonia religiosa ni faltarle el respeto a los fieles: “Por ahí yo hago un tipo de contenido que es medio socarrón, así como cuento la muerte de mi papá, la muerte del perro, cómo me peleo con Diego y mis desgracias. De la misma manera conté la misa, no la quise frivolizar, no quise faltarle al respeto, ni a los fieles, ni a la gente”, concluyó.

“Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos, los ofendí en algo, les pido perdón”.

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LA FOTO CON LA QUE JORGE RIAL ACUSÓ A YANINA LATORRE DE ROBARSE LOS SÁNDWICHES DEL VIP EN LA MISA DEL PAPA

La misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, terminó con una inesperada polémica entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista apuntó contra la conductora después de ver una de sus historias de Instagram y la acusó de haberse robado sándwiches durante el encuentro religioso.

Todo comenzó cuando la conductora compartió una fotografía en la que se veía una medialuna rellena de jamón y queso y parte de un sándwich, junto a su cartera. La imagen correspondía a la comida que había en el sector exclusivo donde estuvieron las figuras del espectáculo. Rial decidió replicar la publicación en sus redes sociales y acompañarla con un comentario explosivo.

“Esto comieron los famosos mientras al pueblo le costaba llegar para ver al Papa”, escribió el periodista en sus redes sociales junto a una imagen con un catering.

Jorge Rial acusó a Yanina Latorre de robar sandwiches en la misa del papa León XIV (Foto: captura de Instagram).

“Se robaban los sándwiches”, cerró junto a una captura de la historia que compartió Yanina en su cuenta de Instagram durante la visita del papa León XIV.