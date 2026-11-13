En medio de las repercusiones por el tenso enfrentamiento que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en “la casa de los sueños”, en el programa Puro Show dieron a conocer impactantes audios y que dejaron al descubierto la violencia del cruce.

En las grabaciones que mostraron al aire se escuchan fuertes insultos y amenazas por parte de la conductora a la actriz. “Sos una negra de mierda, estás acá por plata”, se escucha decir en uno de los fragmentos. La frase se repite varias veces y da cuenta del tono agresivo que habría tenido la discusión.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

Pero eso no fue todo. En otro tramo del audio, la voz que se escucha lanza una amenaza todavía más contundente: “Yo te mato a palos”. También aparecen expresiones como “muerta de hambre” y “prostituta”, acompañadas de nuevas advertencias: “Estás acá por plata, te voy a matar”.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

LAS GRABACIONES DE LA CHINA A WANDA NARA

Además de los insultos y las amenazas, en el programa de eltrece plantearon otra cuestión que llamó la atención: si la China Suárez habría llegado predispuesta a registrar el enfrentamiento con Wanda Nara.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

“Hace tiempo que se graba todo”, aseguró Angie Balbiani sobre la parte de Eugenia Suárez y Mauro Icardi y sumó: “Quieren tener evidencia de todo”. De esta manera, los audios difundidos generó fuertes reacciones por el nivel de agresividad de las expresiones que se escuchan.

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