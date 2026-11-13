Qué dice la psicología de las personas que son impuntuales. Foto: Pexels

Llegar tarde al trabajo, a una reunión familiar o a una cita suele interpretarse como una señal de irresponsabilidad o falta de consideración hacia los demás. Sin embargo, la psicología plantea que detrás de la impuntualidad recurrente pueden existir mecanismos mentales relacionados con la percepción del tiempo, la organización de las actividades y la dificultad para anticipar imprevistos.

Uno de los fenómenos más estudiados es el llamado sesgo de planificación, también conocido como falacia de planificación. Se trata de una tendencia a calcular de manera demasiado optimista cuánto tiempo demandará completar una actividad. Quienes experimentan este sesgo pueden estar convencidos de que llegarán puntualmente, aunque sus estimaciones no coincidan con la duración real de sus tareas.

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Según explican los expertos, este comportamiento también puede consolidarse mediante rutinas repetidas durante años. La persona organiza su jornada con tiempos ajustados, incorpora actividades de último momento y termina acumulando pequeñas demoras. Aunque no necesariamente exista desinterés, el resultado puede afectar sus relaciones personales, compromisos laborales y responsabilidades cotidianas.

Por qué las personas impuntuales calculan mal el tiempo, según la psicología

El sesgo de planificación aparece cuando una persona estima la duración de una tarea considerando principalmente las condiciones ideales. Por ejemplo, puede pensar que necesita veinte minutos para prepararse y salir de casa, sin contemplar interrupciones, objetos que debe buscar o pequeños inconvenientes.

Las personas impuntuales suelen compartir un mismo sesgo cognitivo. Foto: Pexels

El problema no siempre está en desconocer cuánto demora una actividad, sino en confiar excesivamente en que esta vez podrá completarla más rápido. Esa expectativa optimista provoca que los horarios se organicen sin márgenes suficientes para absorber cualquier contratiempo.

Otro factor importante es la atención concentrada en el presente. Algunas personas priorizan terminar lo que están haciendo antes que interrumpirlo para cumplir con el siguiente compromiso. Mientras permanecen enfocadas en esa actividad, pueden perder de vista el tiempo transcurrido.

La repetición también desempeña un papel importante. Cuando alguien sale tarde de su casa todos los días, puede terminar incorporando esa secuencia como parte de su rutina habitual. Cambiarla requiere identificar qué acciones provocan las demoras y modificar conscientemente la manera de organizarse.

Además, la acumulación de compromisos puede agravar el problema. Una agenda demasiado exigente, sin espacios entre actividades, favorece que cualquier retraso inicial se traslade al resto del día.

Un consejo pasa por medir cuánto tiempo realmente lleva hacer una tarea para no subestimarla. Foto: Pexels

Sin embargo, no todas las personas impuntuales comparten las mismas características psicológicas. La procrastinación, el estrés, las dificultades de organización y determinadas circunstancias personales también pueden influir. Por eso, llegar tarde no constituye por sí mismo una señal de un trastorno psicológico.

Cómo evitar llegar tarde y mejorar la organización del tiempo

Comprender las causas de la impuntualidad permite desarrollar estrategias para corregirla. Una de las más útiles consiste en reemplazar las estimaciones intuitivas por registros concretos de cuánto duran realmente las actividades habituales.

Por ejemplo, medir durante varios días el tiempo necesario para desayunar, prepararse y trasladarse puede ayudar a detectar diferencias entre las expectativas y la realidad.

Las personas impuntuales en general subestiman el tiempo que les lleva hacer una tarea o actividad. Foto: Pexels

Entre las recomendaciones prácticas para mejorar la puntualidad se encuentran: