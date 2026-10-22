Nunca hablamos tanto sobre el amor y, sin embargo, construir vínculos profundos parece cada vez más difícil. En una época en la que las aplicaciones de citas multiplican las posibilidades de conocer personas, las redes sociales imponen una conexión permanente y conceptos como responsabilidad afectiva y relaciones tóxicas forman parte de las conversaciones cotidianas, surge una pregunta incómoda: ¿sabemos realmente amar?

La psicoanalista y autora Alaleh Nejafian aborda esa contradicción en El amor, contra todo, su libro publicado por V&R Editoras, en el que propone revisar las formas en que nos vinculamos y cuestionar los mandatos que condicionan nuestra vida afectiva.

“Confundimos saber con transformar. Podemos conocer perfectamente qué necesita un vínculo para construirse y, sin embargo, seguir repitiendo las mismas formas de relacionarnos”, reflexiona en diálogo con Ciudad Magazine.

“Confundimos saber con transformar. Podemos conocer perfectamente qué necesita un vínculo para construirse y, sin embargo, seguir repitiendo las mismas formas de relacionarnos”. Alaleh Nejafian.

Para Nejafian, el problema no es solamente que nos cueste identificar lo que sentimos o reconocer las conductas que nos hacen daño. También tiene que ver con la dificultad para revisar nuestra propia participación en los conflictos y modificar aquello que repetimos en nuestras relaciones.

“A veces pienso que sabemos mucho acerca de cómo queremos ser amados y bastante menos acerca de cómo amar. Y esa es una pregunta que necesitamos recuperar”, sostiene.

Alaleh Nejafian y la dificultad de construir vínculos duraderos

En un contexto en el que se habla cada vez más de responsabilidad afectiva, límites y vínculos sanos, la autora advierte sobre una contradicción: tener las herramientas para reconocer determinadas conductas no significa necesariamente haber aprendido a relacionarnos de otra manera.

Foto: @alalehnejafian

Según explica, identificar las señales de alerta puede ser necesario, pero el problema aparece cuando esa mirada se transforma en una posición permanentemente defensiva, en la que el otro es percibido como una amenaza potencial.

“Tenemos mucho lenguaje para identificar lo que los demás nos hacen, pero bastante menos disposición para interrogarnos acerca de lo que nosotros hacemos con los demás”, plantea.

“Tenemos mucho lenguaje para identificar lo que los demás nos hacen, pero bastante menos disposición para interrogarnos acerca de lo que nosotros hacemos con los demás”. Alaleh Nejafian.

La transformación, señala, requiere tiempo, autocrítica y la posibilidad de revisar una historia afectiva que no se modifica simplemente por incorporar nuevas palabras.

En esa misma línea, Nejafian cuestiona la idea de que una relación que hace bien es aquella en la que todo resulta cómodo y no existen conflictos.

“Los vínculos son conflicto porque implican el abrazo a la alteridad”, afirma. Para ella, relacionarse con otra persona supone encontrarse con diferencias, deseos que no coinciden, malentendidos y expectativas que no siempre se cumplen.

Sin embargo, aclara que esto no significa idealizar el sufrimiento ni permanecer en cualquier relación con la esperanza de que algo cambie. Hay conflictos que pueden impulsar una transformación y otros que producen un padecimiento excesivo.

Foto: @alalehnejafian

El desafío, entonces, consiste en distinguir entre los vínculos que permiten crecer y aquellos en los que se repite un circuito de dolor.

Aplicaciones de citas, hiperconexión y soledad: la paradoja del amor moderno

Las aplicaciones de citas prometen ampliar las posibilidades de encontrar pareja. Sin embargo, para Nejafian, esa abundancia también puede convertirse en un obstáculo para construir intimidad.

“Las apps de citas funcionan bajo una lógica de mercado. Nos ofrecen personas como si fueran un catálogo de posibilidades, donde podemos elegir, comparar, descartar y volver a empezar”, explica.

“Las apps de citas funcionan bajo una lógica de mercado. Nos ofrecen personas como si fueran un catálogo de posibilidades, donde podemos elegir, comparar, descartar y volver a empezar”. Alaleh Nejafian.

Según su mirada, la expectativa de que siempre puede aparecer alguien más interesante dificulta la posibilidad de detenerse en una persona y conocerla en profundidad.

La intimidad, sostiene, necesita continuidad, presencia y experiencias compartidas. También requiere tolerar que el otro no coincida por completo con nuestras expectativas.

Pero la psicoanalista advierte que la soledad contemporánea no puede explicarse únicamente por el uso de la tecnología. La aceleración de la vida cotidiana, la precarización, las exigencias de productividad y la pérdida de espacios comunitarios también debilitan las posibilidades de encuentro.

“A veces pensamos que la solución a la soledad es conocer más gente. Y quizás necesitamos preguntarnos qué posibilidades reales tenemos de construir vínculos con las personas que conocemos”, reflexiona.

Los mandatos de masculinidad y el miedo a mostrar vulnerabilidad

Uno de los ejes centrales de El amor, contra todo es el impacto de la masculinidad tradicional en las relaciones afectivas.

Nejafian sostiene que muchos varones crecen bajo mandatos que los impulsan a ser fuertes, autosuficientes y productivos, mientras les dejan poco espacio para reconocer sus emociones, pedir ayuda o dejarse cuidar.

“Se los educa para competir, producir, proveer, pero bastante menos para reconocer lo que sienten, pedir ayuda, cuidar y dejarse cuidar”, señala.

Foto: @alalehnejafian

Esa desconexión emocional, explica, puede convertirse en un obstáculo cuando un vínculo exige expresar sentimientos y aceptar la propia vulnerabilidad.

“Porque difícilmente podamos cuidar la vulnerabilidad de otro si hemos aprendido a despreciar la nuestra”, afirma.

“Difícilmente podamos cuidar la vulnerabilidad de otro si hemos aprendido a despreciar la nuestra”. Alaleh Nejafian.

La autora también establece una distinción importante: comprender cómo se construyen esas formas de vincularse no significa justificar el daño que pueden producir. Para que exista una transformación, es necesario reconocer el peso de los mandatos culturales sin perder de vista la responsabilidad individual por los propios actos.

La historia de su padre iraní y el origen de su interés por los vínculos

La mirada de Nejafian sobre el amor también está atravesada por su historia personal. Su interés por los vínculos tiene una relación profunda con la experiencia del exilio y con la relación que construyó con su padre, un hombre iraní marcado por las pérdidas y por una educación que le exigía fortaleza y autosuficiencia.

“Mi padre era un hombre iraní, atravesado por el exilio, por muchas pérdidas y por un mandato de masculinidad que le exigía ser fuerte, trabajar, proveer y no mostrar fragilidad”, cuenta.

Según recuerda, su padre hizo enormes esfuerzos para sostener a su familia, aunque tenía dificultades para expresar afecto y construir cercanía.

Esa experiencia le permitió reflexionar sobre el sufrimiento que puede producir una vida organizada alrededor de la dureza y el miedo a depender de los demás.

“La historia de mi padre, si bien es singular, también es la historia de muchos hombres”, sostiene.

Para la autora, esa historia personal también permite comprender hasta qué punto los vínculos son fundamentales para la salud mental y cómo las experiencias de la infancia pueden dejar huellas que reaparecen en las relaciones adultas.

Sin embargo, advierte que el pasado no determina necesariamente el futuro. Podemos repetir aquello que conocemos, incluso cuando nos hace sufrir, pero también tenemos la posibilidad de revisar esos patrones y ensayar otras respuestas.

Foto: @alalehnejafian

“El trabajo empieza cuando podemos interrogarnos sobre nuestra propia participación en esas escenas y ensayar respuestas distintas de las que aprendimos”, explica.

¿Se puede cambiar la manera de amar sin atravesar una crisis?

Para Nejafian, el sufrimiento puede funcionar como punto de partida de una transformación personal. A veces, la angustia o el cansancio advierten que una manera de vivir ya no resulta sostenible.

Pero sentir dolor no alcanza para cambiar. “Podemos sufrir durante años y seguir repitiendo exactamente lo mismo”, advierte.

Desde su mirada psicoanalítica, la posibilidad de transformación aparece cuando una persona puede poner en palabras aquello que le sucede, compartirlo, revisar su posición y empezar a hacer algo diferente.

Cambiar tampoco significa convertirse en una versión ideal de uno mismo ni alcanzar una vida libre de contradicciones. Se trata, más bien, de interrumpir ciertas repeticiones y construir nuevas maneras de relacionarse con la propia historia y con los demás.

En ese proceso, los vínculos también pueden ser una herramienta de transformación: no solamente aprendemos a partir de nuestra experiencia individual, sino también gracias a los encuentros con otras personas.

“Amar contra todo” no significa soportarlo todo

El título del libro podría llevar a pensar en el amor como una fuerza que justifica cualquier sacrificio. Sin embargo, Nejafian busca marcar una diferencia entre sostener el amor como valor y permanecer en una relación a cualquier precio.

“Amar contra todo no significa amar a pesar de todo, ni permanecer en un vínculo a cualquier precio”, aclara.

“Amar contra todo no significa amar a pesar de todo, ni permanecer en un vínculo a cualquier precio”. Alaleh Nejafian.

La idea apunta, en cambio, a una dimensión social y política del amor: defender el cuidado, la ternura y el respeto en un contexto que, según su análisis, parece organizarse cada vez más alrededor del individualismo, la competencia y la desconfianza.

“Para mí, el ejercicio del amor implica resistir a la violencia y a la crueldad, porque se basa en un profundo respeto por la alteridad, por el otro”, sostiene.

Desde esa perspectiva, el amor no se limita a la pareja ni depende exclusivamente de encontrar a la persona indicada. También se expresa en la manera en que construimos comunidad, acompañamos a quienes nos rodean y reconocemos que necesitamos de otros para vivir.

“El ejercicio del amor es cosa seria. No alcanza con el amor de pareja ni con la suerte, sino que necesitamos desarrollar nuestra capacidad de dar amor desde valores opuestos a los del individualismo y los discursos de odio”, concluye.

Alaleh Nejafian llega al teatro Chacarerean con El amor contra todo

La reflexión que atraviesa el libro también llegará al escenario. El viernes 27 de noviembre, a las 20, Nejafian presentará El amor contra todo en Chacarerean Teatre, en un encuentro íntimo con el público.

Para la autora, el formato escénico ofrece una experiencia diferente de la escritura, que define como una práctica solitaria.

“En el teatro sucede algo distinto. Hay cuerpos, miradas, silencios, risas, emociones que se comparten. Me interesa mucho esa dimensión del encuentro, la posibilidad de estar presentes con otros, de que algo nos pase juntos”, explica.

“En el teatro hay cuerpos, miradas, silencios, risas, emociones que se comparten. Me interesa mucho esa dimensión del encuentro, la posibilidad de estar presentes con otros, de que algo nos pase juntos”. Alaleh Nejafian sobre su presentación en Chacarerean Teatre.

Durante las presentaciones que realizó a lo largo del año, encontró que una de las experiencias más valiosas para los asistentes es descubrir que no están solos frente a sus dificultades afectivas.

“Muchas veces vivimos nuestras dificultades amorosas como si fueran problemas exclusivamente nuestros. Nos avergüenza lo que sentimos, lo que no logramos resolver. Y cuando escuchamos que a otros les pasan cosas parecidas, algo de esa soledad empieza a aliviarse”, reflexiona.

Foto: @alalehnejafian

Su deseo es que el encuentro no termine cuando se apagan las luces, sino que abra conversaciones con amigos, parejas y personas queridas.

Porque, en definitiva, la propuesta de El amor, contra todo no consiste en buscar fórmulas para evitar los conflictos ni en sostener relaciones a cualquier costo. Se trata de animarse a revisar cómo amamos, qué repetimos y qué podemos transformar para construir vínculos más genuinos.

El encuentro con Alaleh Nejafian será el viernes 27 de noviembre, a las 20, en Chacarerean Teatre. Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet.