El tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelve el sol y cómo estará el pronóstico (Foto IA)

El mal tiempo continuará durante los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan jornadas mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. Además, las temperaturas descenderán hacia el fin de semana.

Aunque las marcas térmicas se mantendrán relativamente templadas durante las próximas jornadas, el regreso del sol y de los días despejados todavía deberá esperar.

Cómo está el tiempo hoy en la Ciudad de Buenos Aires

Este miércoles 21 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires registra una temperatura de 14,8 °C, con cielo algo nublado y lluvias durante la hora anterior.

Estos son los principales datos meteorológicos actuales:

Temperatura: 14,8 °C.

Humedad: 73%.

Viento: del noreste a 19 km/h.

Presión atmosférica: 1016,4 hPa.

Visibilidad: 10 kilómetros.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido del SMN anticipa una semana marcada por la nubosidad y la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, con precipitaciones previstas para varias jornadas.

Miércoles 21 de octubre: el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C. La probabilidad de precipitaciones es del 40%.

Jueves 22 de octubre: se esperan tormentas aisladas, con temperaturas entre los 15 °C y los 21 °C. La probabilidad de lluvia alcanza el 70%, por lo que será una de las jornadas con mayor posibilidad de precipitaciones.

Viernes 23 de octubre: continuarán los chaparrones, con una mínima de 15 °C y una máxima de 20 °C. La probabilidad de precipitaciones será del 40%.

Sábado 24 de octubre: se prevé una jornada gris, con posibilidad de lloviznas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 19 °C.

Domingo 25 de octubre: el cielo seguirá mayormente nublado y se sentirá un descenso de temperatura. La mínima será de 13 °C y la máxima llegará a los 17 °C.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico extendido, la inestabilidad continuará durante gran parte de la semana, con lluvias y chaparrones intercalados con períodos de nubosidad.

El jueves aparece como una de las jornadas con mayor probabilidad de precipitaciones, mientras que el descenso de las temperaturas se hará más evidente hacia el domingo.

Por el momento, el pronóstico no permite anticipar un regreso pleno del sol durante estos días. Se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones pueden cambiar y las probabilidades de lluvia pueden variar con el correr de las horas.